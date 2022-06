De corrientes y vulgares califica AMLO acusaciones sobre supuestos nexos con el narco

Luego que Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Cámara de Diputados y Francisco Labastida Ochoa, excandidato presidencial del PRI, aseguraran que el Presidente López Obrador tiene nexos con el narcotráfico, el jefe del Ejecutivo federal calificó estas declaraciones como “muy corrientes y muy vulgares” y retó a que si tienen pruebas, que las presenten pero aseguró que son acusaciones “completamente falsas”.En conferencia de prensa y sin pregunta de por medio, el mandatario federal señaló que es un asunto de nostalgia y “con todo respeto, de la edad” y manifestó que no le preocupan mucho estas declaraciones porque tiene su conciencia tranquila, pues son acusaciones “completamente falsas”.Aseguró que estas declaraciones son sin fundamentos y temerarias y con motivo de las elecciones, se busca querer confundir y engañar.“Responder a un señalamiento que están usando nuestros adversarios con mucha frecuencia, sobre todo en estos días, también por las elecciones queriendo confundir, engañar de que yo tengo vinculación con el narcotráfico o con grupos de narcotraficantes”.“Es realmente muy corriente, muy vulgar, todo esto. Lo lamento porque, por ejemplo, el licenciado Muñoz Ledo me conoce muy bien y se atreve a sostener que el Gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Es un juicio sin fundamento, temerario. El señor Labastida, lo mismo pero además sin ninguna prueba”.“Creo que es un asunto de nostalgia y con todo respeto, de la edad. Por eso yo no puedo seguir una vez que se concluya mi periodo, porque lo peor que puede pasar en política es que haga uno el ridículo y si uno tiene demasiado apego al poder, pues se encariña con el poder, puede cometer muchos errores. Ya se tiene un ciclo y (hay que) estar en paz. Pero, en efecto, ¿con qué autoridad moral (acusan)?”En Palacio Nacional, el Mandatario federal retó a que si tienen pruebas de estos señalamiento que las presenten y que dejen de calumniar.“Es muy lamentable vulgar, bajo pero tampoco crean que me preocupa mucho. En primerísimo lugar porque estoy muy tranquilo con mi conciencia y en segundo lugar, porque es falso, completamente falso. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso puedo enfrentar a la mafia del poder, a los delincuentes dedicados a la violencia, a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco, sí puedo enfrentarlo”, dijo.