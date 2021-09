De Fidel hasta Yunes: Al menos 120 denuncias acumula FGR por malos manejos

La contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, reveló que hay al menos 120 denuncias pendientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos desvíos y anomalías que ocurrieron durante pasadas administraciones del Gobierno de Veracruz desde 2005.Es decir, se implica a los gobiernos que encabezaron Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa y Miguel Ángel Yunes Linares.Al respecto, la Contralora explicó que por las irregularidades, exfuncionarios están en posibilidades de ser inhabilitados y además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también ha interpuesto denuncias.“Nosotros las interpusimos así pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que tiene que ver con los fondos federales, también ellos hacen directamente sus denuncias. Estuvimos presentando como 120 denuncias ante la FGR”, dijo Santoyo Domínguez.Acotó que desde hace un mes la instancia ministerial los ha estado citando semana a semana para solicitarles la información que están integrando en sus investigaciones desde el 2005 a la fecha.Asimismo, expuso que la dependencia está trabajando para terminar el rezago “abismal” que tenían pendiente hasta 2018 debido a observaciones que hicieran entes como el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y la misma ASF.“Estoy hablando de más de 500 observaciones cada una con un daño (patrimonial) específico. (…) Las (observaciones) estuvieron en SEFIPLAN, Secretaría de Salud”, dijo.Por ello, reiteró que tienen que trabajar en presente, pasado y futuro “y uno de los pasados está muy pesado. Ha sido un esfuerzo titánico”.Santoyo Domínguez también advirtió que otros exfuncionarios del bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, incluyendo titulares de despacho, pudieran ser inhabilitados, tal como ocurrió con exrectores de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).Luego de montar Guardia de Honor ante el monumento Miguel Hidalgo y Costilla, desde el parque de Los Berros, en Xalapa, señaló que se están investigando las acciones llevadas a cabo por los exsecretarios y trabajadores a su cargo y si se determina que hubo omisiones de supervisión, se les podría sancionar de dicha manera.Y es que recordó que los titulares de las dependencias están obligados a supervisar a los empleados a su cargo, quienes son los que dan seguimiento, es decir, hacen la gestión, la parte administrativa y la ejecución del recurso.“Pero no quiere decir que el titular no tiene la responsabilidad de la supervisión, o sea, tenemos que asegurarnos los titulares de que los demás estén actuando bien. Entonces probablemente en una sanción pudiera determinarse que alguien tiene esa sanción de la responsabilidad por la mala ejecución pero también su jefe, en este caso los titulares, pudiéramos tenerla por la no supervisión de esa ejecución”, puntualizó Santoyo Domínguez.Mercedes Santoyo explicó que la Contraloría identifica las posibles irregularidades que son faltas administrativas no graves y pudiera llegar los apercibimientos o también la inhabilitación hasta un año.“Entonces mediante la investigación y lo que determine la ley pudiera inhabilitarse y sí salieron ellos, claro, o sea, nadie está exento (…) hay muchos casos en donde se está analizado esta situación”, puntualizó.