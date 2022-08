De Hipólito no hay observaciones de la Auditoría Superior ni del ORFIS: Ahued

Después de afirmar que sólo le enseñaron a meter las “manos al fuego” por él, Ricardo Ahued Bardahuil, Alcalde de Xalapa, indicó que su antecesor, Hipólito Rodríguez Herrero, no ha recibido observaciones por parte de los organismos fiscalizadores local y federal que deriven en denuncias penales o recursos judiciales en su contra.De allí que secundara la afirmación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien en el acto de entrega de apoyos para viviendas a 205 capitalinos, señaló que al exmunícipe “le podrán decir lo que quieran, pero no se embolsó ni un sólo peso, una garantía, no fue corrupto”.Ahued Bardahuil apuntó que el nuevamente académico de la Universidad Veracruzana (UV), tampoco ha sido señalado en los medios por malos manejos de los recursos que recibió en su cuatrienio.“Como tal el Doctor hoy no tiene, como bien lo dice el Gobernador, algo que haya salido en los medios o por ejemplo que tenga un requerimiento tanto penal como judicial por sus actos”, indicó el Edil xalapeño.Acotó que como en todas las administraciones, en su momento, le corresponderá a él y a sus colaboradores, responder los requerimientos que le formulen el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS) o la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependiendo del origen de los recursos manejados.Comentó que hasta ahora está en curso la denuncia hecha por el mal estado de las luminarias instaladas por la empresa SEA Desarrollo de Infraestructura SA de CV en la ciudad, aunque aclaró que esto deriva de un contrato otorgado por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), en el que la gestión de Rodríguez Herrero no tuvo intervención.“Esta empresa no está cumpliendo y la estamos demandando, de eso a que le vaya dando responsabilidades a funcionarios, a los que sea, pues tendrán que ser responsables de responder, en este caso y en los que sean, en obra pública, manejo de los recursos, es una cadena de responsabilidad, para el Alcalde y para todos los funcionarios”, ahondó.Por ello, enfatizó que no meterá las manos por Hipólito Rodríguez en caso de ser observado, ni tampoco por sus colaboradores en la administración municipal.“Me enseñaron a meter las manos por mí, nada más, y lo hago en respeto a los demás, pero a mí mismo, yo tengo que ser responsable única y exclusivamente por mí y además meter las manos al fuego por mí, es más, no las meto ni por funcionarios que están conmigo, ellos las van a tener que meter al juego y espero que nadie se queme porque me quemarían a mí también”, manifestó Ricardo Ahued.