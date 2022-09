De los adultos que se alfabetizan en el IVEA, entre 60 y 70% terminan el programa

Entre el 60 o 70 por ciento de las personas que inician el programa de alfabetización del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA), lo concluyen, señaló su coordinadora de la zona Xalapa, Karina Alonso, quien sostuvo que esto se debe en gran medida a problemas de salud, los horarios y la falta práctica de los contenidos enseñados.“El nivel de alfabetización es de entre 60 o 70 por ciento porque son personas adultas mayores, con temas de salud, les cuesta trabajo concentrarse y también por sus horarios, las asesorías son tres veces por semana pero si faltan a alguna se les va olvidando”, indicó en entrevista posterior a la guardia de honor ante el monumento al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, en el parque de Los Berros.Al abundar que la coordinación a su cargo atiende a 14 municipios con 150 jóvenes que ofrecen su ayuda voluntariamente, enumeró que son alrededor de 20 mil personas las que están aprendiendo a leer y escribir o cursando la primera a través de los programas del IVEA.Añadió que los asesores solidarios sí reciben un apoyo económico de 900 pesos por cada persona que alfabetiza, pero el pago depende de si ésta concluye su programa, que toma alrededor de 4 meses.“Son alrededor de 900 pesos por nivel de alfabetización que es cada cuatro meses y es por cada persona y por terminar todo el proceso de alfabetización", explicó Alonso.En cuando a los jóvenes alfabetizadores, comentó que la principal limitante para que los ayuden en el proceso es que no siempre logran la autorización del padre o tutor, siendo más recurrente en algunas localidades del municipio de Tlacolulan.Entre las razones que dan sus padres para no permitirles apoyar al IVEA de forma voluntaria están las cuestiones de inseguridad o por temor a que no realicen sus actividades normales, sobre todo si están estudiando en la secundaria o preparatoria.“Nosotros les damos capacitación de acuerdo con el nivel que vayan a atender y le damos todo el material de apoyo para que puedan trabajar”, aclaró la funcionaria.