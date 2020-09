De no cumplir demandas sindicales, el lunes estallaría huelga en Ayuntamiento de Cerro Azul

A cuatro días de que se cumpla el plazo para que estalle la huelga en el Ayuntamiento, el conflicto laboral no ha sido superado y es inminente la paralización de actividades en el ayuntamiento, señala Pilar Espinoza Moreno, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio.



La representante sindical mencionó que los trabajadores se sienten engañados por el alcalde Carlos Vicente Reyes Juárez, ya que en un principio prometió que se atendería la problemática, pero a últimas fechas no los recibe.



Espinoza Moreno agregó que una de las principales preocupaciones es que el Ayuntamiento tiene un adeudo por más de 1 millón de pesos ante el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y, en consecuencia, los trabajadores no han podido llevar a cabo trámites ante el Instituto.



Lo incongruente, añadió, es que a cada trabajador la Tesorería Municipal les aplica un descuento del 11% en sus nóminas para cotizar ante el IPE, pero evidentemente el recurso no es reportado a la dependencia estatal.



Otra situación anómala es que los trabajadores no están dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y son atendidos por un médico particular y se les entregaban medicamentos, pero en los últimos meses ellos han tenido que comprarlos y no se les repone el dinero de las facturas en la Tesorería.



“Se están violentando nuestros derechos como trabajadores, hay inconformidad, por supuesto, y no tenemos ningún acuerdo, esperamos que antes del lunes tengamos un arreglo”, añadió la representante del gremio, o de lo contrario los 82 empleados sindicalizados se irán a huelga el próximo lunes, recalcó.



La lideresa de los trabajadores mencionó que hasta ahora el Ayuntamiento tampoco ha liberado el pago del incremento salarial denominado 5+5, es decir, el incremento retroactivo al que tienen derecho por Ley, además de que existen pendientes en pagos a familiares de trabajadores fallecidos, entre otras cuestiones sin resolver.