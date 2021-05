De nueva cuenta toman oficinas de la SEV, ahora son afiliados de SITUSEV y SIVETSE

Agremiados a los sindicatos de Trabajadores Unidos al Servicio de la Educación de Veracruz (SITUSEV) y Veracruzano de Trabajadores del Sector Educativo (SIVETSE), tomaron las oficinas centrales de la Secretaría de Educación (SEV) para demandar la asignación urgente del presupuesto para recategorizaciones 2019-2020-2021 a docentes acreditados, pues en lo que va de la actual administración estatal no se han otorgado.



Los manifestantes, que arribaron a estas instalaciones desde las 06:00 horas de este miércoles, de entrada, expresaron su total y enérgico rechazo por los lamentables hechos ocurridos el pasado lunes frente a las oficinas de la SEV, donde integrantes del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV), fueron agredidos y detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por exigir respuesta a sus peticiones.



Exigieron a las autoridades del ramo “no criminalizar las protestas y respeto absoluto al magisterio veracruzano, así como un análisis de resultados de secretario, subsecretarios, directores, así como de los directores de Recursos Humanos y enlaces administrativos de los niveles de Educación Básica y Educación Media Superior”.



Encabezados por sus dirigentes Lucio Pedro Romero Landa y Daneskiu Domínguez Meléndez, señalaron que, a dos años de servicio, “son muy limitados” los resultados de los funcionarios educativos, pues son muchos los problemas que siguen sin atenderse, muchos menos resolverse.



Además, pidieron sea reconocida la labor de los docentes del subsistema de Telebachillerato, ya que a 40 años de su fundación y atendiendo a unos 92 mil 489 en 1075 centros en localidades indígenas, urbanas, semiurbanas y rurales de la entidad por 4,809 docentes, opera “en total inequidad frente a otros sistemas, a pesar de estar considerado como un modelo para otras entidades del país!”.



Como muestra de respeto y solidaridad con los docentes de este subsistema de educación media superior y como un acto de justicia, inicien las autoridades los procedimientos de planeación administrativas y jurídicos ante la SEV y SEFIPLAN para que se incluyan en el presupuesto de egresos del estado de Veracruz la asignación del techo presupuestal para atender los siguientes rubros:



Recategorizaciones 2019-2020-2021; creación del tabulador para la ampliación de tiempos completos de telebachillerato; aumento del 30% del presupuesto asignado anualmente 2022 para la Dirección General de Telebachillerato; nombramiento y creación de plazas de Direcciones Efectivas para los coordinadores y para supervisores escolares, así como administrativas y de intendencia, y de plazas docentes con una programación detallada anual de Telebachillerato.



Además, la armonización del marco legal en materia de educación para Veracruz en donde participen de manera directa los docentes, generando certidumbre en el respeto de sus derechos laborales y profesionales, considerando las propuestas de los sindicatos magisteriales, investigadores, académicos, estudiantes y la sociedad en general.



Los dirigentes de estas organizaciones magisteriales, lamentaron que la SEV se ha comprometido a hacer los cambios de adscripción en los niveles de educación básica y media superior, desafortunadamente no se han hecho y hace caso omiso, y los docentes siguen siendo presionados por la delincuencia organizada.



“Es penoso ver a estos funcionarios teniendo la facilidad y la facultad para resolver nuestras demandas, sin embargo, ha trascurrido tanto tiempo y no han hecho los cambios requeridos por los maestros”, deploró Romero Landa.



Finalmente, consideraron que sus demandas son justas y que el titular de la SEV, Zenyazen Roberto Escobar García, atenderá puntualmente y resolverá de inmediato los planteamientos hechos.