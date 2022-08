Por la vía del “fast track”, el Congreso de Veracruz aprobó la llamada “Ley Nahle”, una reforma a la Constitución local que permitirá a personas que no nacieron en la entidad ser consideradas como veracruzanos aunque no tengan padres con origen en la entidad.La iniciativa que apenas había sido presentada el pasado jueves por la diputada Magaly Armenta Olivero se avaló con 38 votos a favor, 11 en contra y 0 en abstención, en una sesión extraordinaria que duró menos de dos horas.Esta modificación de ley, cabe destacar, permitiría a la actual secretaría de Energía del Gobierno federal, Rocío Nahle García, buscar la candidatura por la Gubernatura de Veracruz, ya que ella es nacida en Zacatecas.De esta manera, se adiciona una tercera fracción al Artículo 11 de la Constitución, estableciendo que también son veracruzanos:“III. Las o los mexicanos nacidos fuera del territorio del estado, con hijos veracruzanos o con una residencia efectiva de cinco años en territorio veracruzano”.Al respecto, durante la sesión, la diputada de Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, criticó la prisa que se le dio a esta reforma, advirtiendo que no sólo se abrió la puerta a quienes aspiren a ser Gobernadores.“También podrán ser magistradas y magistrados, jueza o juez del Poder Judicial, presidenta o presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, titular del Órgano de Fiscalización Superior, comisionada y comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, edil o cualquier otro cargo que la Constitución Política del Estado y demás leyes del Estado establezcan como requisito ser ciudadano veracruzano”, dijo.De acuerdo a la legisladora, la iniciativa fue impulsada desde Palacio de Gobierno, por lo que el Congreso de nueva cuenta actuó como “oficina de trámite” u “oficialía de partes”.“Lo vivimos en la aprobación fast track o vía rápida de la modificación al Código Penal respecto al delito de ultrajes a la autoridad y hoy parece ser que la historia se repite. Hay prisa, mucha prisa por aprobar esta iniciativa aun cuando el término legal para el objetivo de la iniciativa vence el día 3 de agosto pero de 2023, ¿por qué la prisa?”, dijo.Y es que Callejas Roldán explicó que el Artículo 105, fracción 2, párrafo IV, de la Constitucion General de la República establece que las leyes electorales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse.“Por lo que si la iniciativa que hoy se dictamina busca que personas no nacidas en el Estado puedan participar a la Gubernatura de la entidad y teniendo en cuenta que el Código Electoral (...) prevé el inicio del proceso electoral en los primeros 10 días del mes de noviembre del año previo a la elección, este Congreso puede aprobar tal modificacion a la Constitución local hasta antes del día 3 de agosto de 2023, es por ello por lo que no vemos la necesidad de que una vez más tengamos que legislar al vapor", dijo.Asimismo, la bancada panista, en voz del diputado Miguel David Hermida Copado, lamentó que con la llamada “Ley Nahle” el Congreso del Estado se haya convertido en un confeccionista de trajes a la medida que son propuestos desde el Palacio de Gobierno.Aseveró que la reforma está dedicada a Nahle para que pueda contender por la Gubernatura de Veracruz en el proceso electoral 2023-2024."Lastimosamente, MORENA no ve (o no tiene) a una veracruzana o a un veracruzano capaz de llevar a cabo las acciones de gobierno en Veracruz, y pretende imponer, modificando nuestra Constitución, a una persona de otra entidad federativa como su mejor carta para suceder a Cuitláhuac García, y así perpetuarse en el poder".La fracción parlamentaria del PAN insistió que Nahle, a pesar de estar impedida legalmente para ser candidata a Gobernadora de Veracruz, ha expresado querer participar en el 2024 para gobernar Veracruz.Por su parte, a tan solo cuatro días de que presentó la iniciativa de reforma, la diputada morenista Magaly Armenta Oliveros afirmó que lo aprobado no tiene dedicatoria, ni tintes partidistas.Aseguró que se trata de un reconocimiento para que quienes tiene hijos o están en el Estado contribuyen al bienestar social”.Los panistas observaron que se violentó el Reglamento del Poder Legislativo, que señala que la votación de reformas a la Constitución Política local carta se tiene que hacer en un periodo ordinario de sesiones.Y la aprobación de la Reforma al artículo 11 constitucional se hizo en un receso legislativo cuando está en funciones la Diputación Permanente.Cabe destacar que hata el día de hoy, el mismo la Ley de la entidad sólo consideraba como veracruzanos a: I. Los nacidos en el territorio del Estado y II. Los hijos de padre o madre nativos del Estado, nacidos en el territorio nacional o en el extranjero.