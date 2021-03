De nuevo se tiñe de rojo el río Tuxpan; es por causas naturales, afirman biólogos

Este fin de semana las aguas del río Tuxpan presentaron tonalidades en color rojo, lo que generó cierta expectación y comentarios en el sentido de que se debió a altos niveles de contaminación.



Sin embargo, biólogos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y de la coordinación del Medio Ambiente, afirmaron que no encontraron sustancias contaminantes en las descargas que existen en el afluente.



Asimismo, explicaron que dicho coloramiento se debe a los ciclos biológicos de la zona de mangle, que generalmente suelen dar tal coloración por un elemento que se conoce como “taninos”, el cual es soluble en agua y a cierta cantidad y concentración llegan a presentar pigmentación.



Cabe mencionar que el pasado 9 de diciembre se encontró la misma coloración en la playa, junto con restos de mangle, determinándose también que era un proceso biológico natural.



Otro antecedente se registró el 30 de mayo del 2019, cuando se suscitó un evento similar de mayor dimensión a lo largo de varios kilómetros del río, abarcando desde el estero Tumilco al estero Tenechaco, de lo que también tomó conocimiento la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, la Universidad Veracruzana y Jurisdicción Sanitaria No. 2, dictaminándose que no se trataba de químicos perjudiciales al medio ambiente.