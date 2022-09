De ser su competencia, SIOP atenderá inundación en fraccionamiento de Xalapa

Al reconocer que desconocía la inundación que padecen familias del fraccionamiento Los Arenales, en Xalapa, debido al taponamiento del ducto que conduce el agua pluvial por debajo de la autopista a Coatepec, que está a cargo del Gobierno estatal, el secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez, aseveró que atenderá la problemática en caso de ser de su competencia.Sostuvo que si bien el mantenimiento de las vialidades es responsabilidad de la dependencia que encabeza, expuso que las personas también contribuyen a tapar las alcantarillas al arrojar basura a los afluentes."Déjenme checarlo, lo que pasa es que el mantenimiento de las carreteras sí depende de nosotros, pero a veces la gente también echa basura, nada más déjenme ver bien qué fue lo que provocó eso y sí es por parte de SIOP, lo repararemos, si ya es por parte de los vecinos, platicarlos con ellos", indicó.Hernández Gutiérrez, quien este miércoles se reunió con el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, consideró que las constantes lluvias que han caído sobre el territorio de la Capital pudieran generar está situación "extraordinaria" que mantiene bajo el agua a por lo menos ocho viviendas de esa zona limítrofe con el municipio de Coatepec."Nosotros sí le damos el mantenimiento (a los ductos), pero a veces la gente no tiene el cuidado y no podemos estar todos los días dando mantenimiento. Son rachas o temporadas que hay que darles mantenimiento, pero si la gente no cuida, echa material o escombro, se tapa y tenemos que regresar a limpiarla", reafirmó.