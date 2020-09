De un millón de empleos perdidos, nos faltan recuperar 800 mil: AMLO

Debido a la pandemia por COVID-19, México perdió un millón de empleos, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar que en dos meses se esperan recuperar 200 mil de estos trabajos.



Este domingo, el Ejecutivo federal visitó el municipio de Córdoba para supervisar los programas de Bienestar, donde comentó que en próximos meses se espera la recuperación del país tras los estragos por coronavirus.



“Estamos viendo constatando de que va mejorando la economía, tenemos indicios, por ejemplo, en cuanto a la reactivación de la economía y a la generación de empleos, en 5 meses perdimos casi un millón de empleos formales”, dijo.



Explicó que el Instituto Mexicano del Seguro Social registraba 20 millones 500 mil trabajadores inscritos antes de la pandemia, pero “nos quedamos con 19 millones 500 mil”.



“En el mes pasado recuperamos 92 mil empleos y en lo que llevamos de septiembre ya vamos cerca de 100 mil empleos recuperados o han recontratado a esa cantidad de trabajadores, de modo que en dos meses vamos a tener un poco más de 200 mil empleos del millón que perdimos, nos faltan 800 mil, pero vamos a ir hacia delante, hasta estar como antes de la crisis”, dijo.



Por otra parte, el Presidente destacó los recursos liberados gracias al combate a la corrupción, ejemplificando la reducción del robo de gasolina en el país.



“Cuanto se robaban de combustibles con el llamado huachicol. Cuando llegamos (se robaban) 80 mil barriles diarios, ya logramos reducir al 95 por ciento ese robo, lo tenemos en 4 mil barriles diarios de 809 mil que se robaban. No voy a dejar de insistir hasta que no se roben nada, pero imaginense cuanto dinero ha entrado al erario por no permitir esa corrupción”, dijo.



Asimismo, explicó que se han logrado recuperar recursos debido a que Hacienda ya no condona impuestos “a los de arriba”.



“Que ahora están muy enojados porque estaban acostumbrados a no pagar impuestos, pagaba impuesto el pobre, el campesino, el que consumía una mercancía tenia que pagar un impuesto porque ahí va incluido el IVA, desde luego el obrero, los comerciantes. (…) Todos pagaban impuestos menos los potentados, los que tenían influencia, lo que tenían secuestrado el Gobierno, eran los que mandaban”, dijo.



Reiteró que fueron miles de millones en pesos los que se perdieron en condonaciones, pero ahora todos tendrán que pagar impuestos.