Debaten propuestas legislativas candidatos a la diputación federal por Xalapa Urbano

Críticos hacia quienes rechazaron presentar este día sus propuestas legislativas a la ciudadanía xalapeña, pero al mismo tiempo propositivos en su eventual papel como representantes populares en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, cuatro de los ocho candidatos a la Diputación Federal por el Distrito 10 de Xalapa Urbano, se dieron cita en el debate organizado por Alcalorpolítico.com.



Enfocados en su deseo de dar a conocer las posibles reformas a las leyes actuales, las nuevas iniciativas en beneficio del desarrollo del país, que protejan a sectores sociales vulnerables como las mujeres, cuiden el medio ambiente y fomenten el Estado de Derecho y la paz social, los contendientes dieron una muestra de lo que podría discutirse en la próxima Legislatura federal.



Al igual que el llevado a cabo entre los aspirantes a la Presidencia Municipal capitalina, en este ejercicio democrático privó el ambiente de cordialidad y civilidad, más que los señalamientos o alusiones personales entre los participantes.



Durante el tiempo que duró el debate, Américo Zúñiga Martínez, abanderado de la coalición PRI-PAN-PRD “Va por México), Carlos Salvador Abreu Domínguez del Partido del Trabajo (PT), Faustino Suárez Rodríguez del Partido Encuentro Social (PES), y Miguel Hexahelt Reyes Landa, de Redes Sociales Progresistas (RSP), se enfocaron en mostrar brevemente los planteamientos que llevarán al Congreso de la Unión, en caso ser elegidos el próximo 6 de junio.



Los debatientes contrastaron sus ideas y en algunos casos convergieron en sus propuestas, para atender y resolver cuatro problemáticas que afectan al país como son la violencia de género; el cambio climático y recursos naturales; la migración y fuentes de empleo; y la seguridad y justicia.



Reducir IVA e ISR: Faustino Suárez



Dentro de las principales iniciativas legislativas, Faustino Suárez aseguró que su partido propondrá la creación de incentivos fiscales para las empresas, además de reducir el IVA al 10 % y el ISR a la mitad para que se recuperen de la crisis económica que ha dejado la pandemia de COVID-19.



En materia de violencia de género consideró que la legislación actual y las convenciones internacionales que México ha firmado al respecto, “cubren todos los aspectos para proteger la vida de las mujeres, por lo que desde su punto de vista se deben aplicar para hacerles justicia.



En seguridad, el Marino mercante consideró que los elementos policiacos deben ser formados con conocimiento jurídicos y en Derecho Penal y Civil; al tiempo de mejorar sus condiciones laborales. Por cuando hace a la justicia, mencionó que se debe apostar legislativamente por erradicar el rezago procesal que existe en el país.



Alertó la militarización del poder que se está dando en México, por lo que afirmó que con reformas buscará que los solados “regresen a sus cuarteles” y dejen de realizar tareas de seguridad, ocupar cargos públicos y realizar obras civiles.



El abanderado del PES aseveró que de llegar al Congreso Federal no será un representante popular que sólo “levante el dedito” o siga “la línea” del dirigente de su partido; además fustigó a los candidatos ausentes en el debate por no acudir a la cita, “su ausencia quedará en sus conciencias”, manifestó.



Propuestas de Américo Zúñiga



Por su parte, Américo Zúñiga señaló que de lograr representar al Distrito 10 de Xalapa Urbano, se convertirá en el diputado que fomente las energías renovables. También se comprometió a investigar que pasó como los 8 millones de dólares que gestionó la administración municipal a su cargo, para instalar en la Capital Veracruzana el primer biodigestor en Latinoamérica, para generar energía eléctrica a través de los desechos sólidos.



Para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, el abanderado de la coalición opositora urgió la revisión integral de todas las leyes en la materia, para sea un tema transversal en todos los ordenamientos jurídicos vigentes. Así también, consideró que se deben empoderar económicamente e incorporarlas al sector productivo nacional.



En seguridad y justicia, dijo que luchará porque los Poderes Públicos sean independientes y ninguno se imponga por encima del otro; adicionalmente, sostuvo que pugnará porque las fiscalías sean autónomas y que los tres órdenes de Gobierno trabajen coordinadamente para garantizar la tranquilidad de los mexicanos en sus hogares y lugares que transiten.



Desde el escaño, el exalcalde xalapeño señaló que trabajará para que en México se instaure un seguro de desempleo, así como para que se destinen recursos para apoyar a las empresas que generan los puestos laborales y no destinarlos más en obras “faraónicas”.



Dijo que se requieren diputados productivos, que presenten propuestas que defiendan a los ciudadanos, que los atiendan en sus demandas; y al igual que quien le antecedió en el uso de la voz, lamentó que cuatro nominados no hayan acudido, a los calificó como “faltistas”, haciendo referencia a Rafael Hernández Villalpando, de MORENA, quien busca la reelección y es cuestionado por ser uno de los más ausentes en San Lázaro.



Carlos Abreu: Apoyo a empresas



En un tono más mesurado y sin lanzar mayores cuestionamientos hacia el rumbo que lleva el país, Carlos Abreu apuntó que impulsará desde la Cámara Baja que México reafirme el Acuerdo de Paris, para así proteger el medio ambiente.



Aunque mostró su rechazo a que se presuman con orgullo las “cifras récords” de remesas que envían los migrantes mexicanos en Estado Unidos, porque dijo, son personas que se tuvieron que marchar del suelo nacional al no conseguir oportunidades laborales aquí.



En cuanto a la violencia de género, el empresario xalapeño puntualizó que desde la Cámara de Diputados se deben atender las causas estructurales de este fenómeno, fomentando la prevención y educación desde edades tempranas para que las mujeres puedan identificar cuando están siendo violentadas y así denunciar ante las instancias correspondientes.



Convergió con los planes de sus contrincantes electorales, que buscan generar mayores apoyos a las empresas, porque destacó son las que generan el 95% de los empleos en México. En seguridad y justicia, adelantó su iniciativa para crear el Sistema Integral de Desarrollo Policial (SIDEPOL), que se aboque a la profesionalización de las fuerzas del orden; asimismo, expuso su idea de lograr una justicia cercana y una pronta resolución de los juicios que siguen los Tribunales, y que se priorice la prevención más que la represión.



Al asegurar que Xalapa ha perdido su potencial de desarrollo, manifestó que se abocará a convertirla en la “Capital de la Cultura en México”, para lo cual trabajará de la mano de Ricardo Ahued Bardahuil, candidato a la Alcaldía de Xalapa por la Alianza MORENA-PT-PVEM.



Exahelt Reyes: Capacidad moral en policías



En sus intervenciones, Miguel Exahelt Reyes Landa añadió que se debe legislar en favor de la juventud, que actualmente se está formando en las universidades y que al concluir sus estudios no tiene una oportunidad laboral digna.



En lo que respecta a la violencia de género, mencionó que se debe apostar por un “instituto” que ayude a las mujeres a formarse laboralmente, para que no tengan que depender económicamente de sus esposos, y con ello, evitar que se sientan marginadas o mandadas por los hombres, que, en esta dinámica de poder, pueden llegar a maltratarlas.



Aunado a ello, en materia de orden público, propuso la creación de una Escuela de Seguridad, en la que se formen policías con “capacidad moral de servir”, y que sea una formación de más tiempo, no de pocos meses como ocurre actualmente. Precisó también que se deben dignificar sus sabios y condiciones laborales.



Como maestro reprobó “la represión” que vivieron sus homólogos que protestaron en la sede de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), el pasado lunes.



Adicionalmente, comentó que se debe acabar con la simulación en la política, y en cambio tener un compromiso diario con la ciudadanía. Asimismo, coincidió en desarrollar a Xalapa como una urbe cultural y refrendó su deseo de darles a los jóvenes que estudian actualmente, la oportunidad de incorporarse al mercado productivo del país.



Finalmente, el postulado por RSP aseguró que no defraudará al electorado que lo va a “alquilar” para que legisle en su favor en el Parlamento nacional, ya que será “su patrón” que pagará su salario con los impuestos.