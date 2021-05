Debates deberían ser obligatorios y multar a quien no vaya: Cinthya Lobato

La candidata de Unidad Ciudadana a la Alcaldía de Xalapa, Cinthya Lobato Calderón, señaló que se deberían establecer multas para los contendientes que rechacen o no se presenten en los debates que organice la autoridad electoral, mismos que buscan que los ciudadanos conozcan sus propuestas de gobierno.



Desde su casa de campaña, explicó que la organización de dichos ejercicios democráticos implica un gasto de dinero y movilización para el ente comicial, por lo que el declinar o no aparecerse el día que está programado debería ser sancionado.



“Debe haber reformas, habrá que analizar porque hay que hacer nuevas propuestas, tanto para que (los debates) sean reales y ser útiles para presentar verdaderos programas de gobierno que dejen que los ciudadanos se enteren cuáles son las propuestas (…) hay quienes consideramos que deberían ser obligatorios, haber una sanción de ahora en adelante para quien no se presente”, puntualizó.



La aspirante a gobernar Xalapa reiteró que el establecimiento de los debates deriva de una lucha de los ciudadanos dentro del OPLE y el INE para obligar a los aspirantes a cargos de elección popular a dar conocer las iniciativas que tienen para desarrollar en caso de lograr el triunfo en las urnas.



“Que después de todos estos gastos que implican, pues resulta que alguien viene y diga que no voy, por estrategia o porque nunca ha ido. Porque es lo más lamentable, que de manera recurrente jamás han sido candidatos, no se presenten nunca. Porque es un ejercicio democrático, no para dañar o lastimar a alguien”, abundó.



Por otro lado, Cinthya Lobato cuestionó que se sigan llevando a cabo prácticas del pasado en la que con marchas se intentaba demostrar el apoyo ciudadano. Por el contrario, consideró, se debe hacer una política responsable, tomando en cuenta la emergencia sanitaria de COVID-19.



“¿Quién en su sano juicio, que aspira gobernar una ciudad convoca a marchas de este tipo o a reuniones de este tipo, con un semáforo naranja? Hay que recordar que hace unas semanas se quiso dar otra muestra de fortaleza con estas mismas marchas (la de Ricardo Ahued) y de ahí derivó un problema real y que hoy está alrededor de 30 muertes (por Coronavirus), derivadas de esto que ya sucedió (la marcha de Ahued )”, expresó.



Lobato Calderón insistió que con estas convocatorias se demuestra una vez más la irresponsabilidad y la falta de compromiso ciudadano, porque fue la propia Secretaría de Salud la que invitó a los partidos políticos y contendientes a no realizar concentraciones de personas durante las campañas.



“Esto parece que no les importó, porque ayer fuimos testigos de parte de las dos alianzas, los hicieron cada quien por su lado, actividades como mucha gente. Nosotros lo que hicimos fue cancelar el evento que teníamos programado, una serie de actividades desde el día sábado, iniciábamos en Xallitic pero tuvimos que cancelarlo”, aseveró.



Para finalizar, la abanderada de UC a la presidencia municipal capitalina apuntó que harán cierres de campaña caminando por la ciudad o reuniéndose cada quien en sus coches, sin que haya contacto entre los participantes.