Debe aumentar vigilancia en Cumbres de Maltrata, insisten empresarios

Debido a que los asaltos en las Cumbres de Maltrata siguen imparables, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la zona Córdoba-Orizaba, Luis Cruz Montesinos, invitó a los conductores a cuidarse, además de que ellos insistirán ante la autoridad para una mejor vigilancia.



Comentó que el organismo empresarial está en contacto con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, a quienes se les ha pedido que haya más vigilancia en esa zona limítrofe con Puebla.



Indicó que además de ello, se llama a los conductores, tanto particulares como transportistas, a que tomen sus propias precauciones, por ejemplo, no circular de noche.



Mencionó que también se han dado asaltos a plena luz del día en esa zona, por lo que durante la noche, que hay menos tránsito, es más fácil que se den ilícitos.



Reconoció que no es lo mejor pedir a la gente que no circule de noche, pues se debería poder transitar a cualquier hora con seguridad, pero al no ser así, la población debe ayudar cuidándose.



Reiteró que independientemente de esa recomendación, ellos insistirán ante la autoridad para que se tomen las mejores estrategias en los límites con Puebla.



Cabe mencionar que la madrugada del domingo, delincuentes intentaron asaltar un autobús de turismo que viajaba en dirección a Orizaba, para lo cual primero intentaron que frenara, pero al no parar, le dispararon, sin que por fortuna hubiera lesionados.