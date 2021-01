Debe castigarse a quien abuse con la vacuna de COVID: Sindicato de IMSS

El dirigente de la Sección IV del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Juan Carlos Perzabal Castillo, pidió que sea sancionado quien se pretenda beneficiar de la vacuna contra COVID-19 y no esté en la primera línea de combate.



Aunque no dio fecha exacta del inicio de la vacunación para el personal, destacó que será en breve.



“Quién tiene la fecha es la Delegada del IMSS, la doctora Célida Duque Molina. Ya sé que es en breve, no hay fecha exacta pero ya mero”, dijo.



Agregó que como sindicato estarán al pendiente de que todo se haga bien y la gente que precisa se vacune.



“No se vale que yo traiga a mi familia y la gente que está sufriendo no la vacunen. Y haremos las observaciones pertinentes para que se sancione a la persona que actúe así, porque no se vale que por tener la vacuna agarren a toda su familia y la vacunen”, dijo.



Añadió que vigilarán que el esquema se le suministre al personal cuya labor es en la línea de batalla.



De igual forma, puntualizó la necesidad de sancionar a quien pretenda sacar provecho de la inmunización.



"Las sanciones que sean pertinentes, que se llame la atención diríamos más que sancionar".



Finalmente detalló que se han ido al “Operativo Chapultepec”, en la CDMX, un poco menos de 60 trabajadores de la Delegación Veracruz Sur, quienes buscan salvar vidas, por eso pidió a la gente no olvidar las medidas de prevención ya conocidas.



Es de mencionar que la Secretaría de Salud, informó que se aplicarán en la Delegación Sur del IMSS, mil 621 dosis para los trabajadores.