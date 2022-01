Debe FGR investigar posibles nexos de Yunes Linares con la delincuencia: Gobernador

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que corresponderá a la Fiscalía General de la República (FGR) seguir con las investigaciones en contra de su antecesor, Miguel Ángel Yunes Linares, en torno a los posibles nexos de su administración con la delincuencia organizada.Y es que ante la respuesta que diera el exmandatario panista en sus redes sociales, en la que calificó como “temeraria y absurda” su afirmación de que en el bienio pasado se permitió que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se estableciera “con mucha fuerza” en el territorio estatal, el titular del Ejecutivo estatal evitó responder si se interpondría una nueva denuncia penal para que se investigue lo señalado en su conferencia de prensa.“Eso ya lo tiene la FGR, ellos deben continuar con esa investigación (…) la sociedad dio su veredicto en la elección del 2018. Fue muy claro el veredicto de la sociedad, de a quién le cree y a quién no”, expresó en entrevista.Ayer en la noche, Yunes Linares afirmó que en su Gobierno no se favoreció a ningún grupo delincuencial con presencia en Veracruz, sino que los combatió con todas las dependencias vinculadas a la seguridad pública.“No, Cuitláhuac, durante mi gobierno combatimos con seriedad y energía a los delincuentes, en muy estrecha coordinación con el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Policía Federal, la entonces Procuraduría General de la República, el CISEN y todas las dependencias vinculadas al tema de seguridad pública”, mencionó en la carta abierta.Ante esta contestación, García Jiménez insistió que la sociedad veracruzana “está muy consciente y dio su veredicto en el 2018, que ya no quiere que siga aquí en Veracruz y a quién abrieron las puertas para darle cabida a la esperanza de la transformación”.En otro tema, comentó que la renuncia de Mayra Ledesma Arronte como directora general de Cultura de Paz y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno (SEGOB) no afecta la entrega de apoyos a víctimas de desapariciones forzadas y otros programas a cargo de esta área.“No se suspende, ningún tipo de programa se suspende (…) se nombra de inmediato un encargado de despacho”, aseveró.