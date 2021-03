Debe haber justicia, si no la del hombre, la de Dios: Viuda de José Melquiades

La señora Leticia Mauro Gallardo, viuda de José Melquiades Vázquez Lucas, virtual candidato del PRI a la alcaldía de La Perla, confió en que el asesinato de su esposo no quedará impune, ya sea por la justicia del hombre o la de Dios.



Agradeció a cada uno de los presentes y dijo estar con el corazón destrozado, pero también con la creencia de que todo se habrá de arreglar y habrá justicia, “sino es la justicia de la ley del hombre, va a ser la justicia de Dios”.



Señaló que el asesinato de su hijo, ocurrida el pasado 10 de septiembre, y el de esposo no pueden quedar impunes, ya sea en la tierra o en el cielo.



Expresó que quienes conocieron a su esposo saben que era un hombre trabajador y dedicado a su pueblo, y cuando bajaban a verlo por algún problema nunca los dejó ir sin haberles tendido la mano y siempre hizo lo posible por no abandonarlos.



Les agradeció su presencia este día para despedir a su esposo, lo mismo que al ex diputado Fidel Kuri Grajales, que fue para darle el adiós a su amigo.



En medio de aplausos, de lágrimas y condolencias para su esposa y familiares, el ex alcalde fue sepultado en el cementerio municipal de su tierra, luego de que primero le hicieran una misa de cuerpo presente en la iglesia del lugar.