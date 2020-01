Debe haber “trato desigual” para parejas gay, dice Frente por la Familia

Integrantes del Frente Nacional por la Familia se pronunciaron en contra de la “imposición” de la agenda político-ideológica de la diputada Mónica Robles, quien impulsa la modificación del Código Civil del Estado para permitir los matrimonios entre parejas del mismo sexo.



El presidente de la organización en Xalapa, Ignacio Guadarrama Ramírez, señaló que la legisladora busca cambiar el concepto de matrimonio, ya no como la unión de un hombre y una mujer, sino como la unión de dos personas.



"Y decimos que sólo es un pretexto porque los conceptos modernos de justicia, no definen la justicia como dar a todos lo mismo, las diferencias entre las personas, los grupos sociales y los grupos vulnerables, requieren de la justicia un trato desigual, por lo tanto, no podemos tratar de la misma manera a la unión entre un hombre y una mujer, que la unión de dos personas del mismo sexo".



Asimismo, dijo que tanto la diputada Mónica Robles, como sus compañeros de bancada, están haciendo una cortina de humo, para distraer a la sociedad y realizar la reforma al Código Civil.



"Están tendiendo una cortina de humo para distraer a la sociedad con estos foros y justificarse de que ya consultaron a la sociedad. Es la antesala de reformar el Código Civil del significado del matrimonio, yo no lo llamaría así, lo llamaría gaymonio".



En ese sentido, explicó que si se llegara a promover dicha iniciativa el día 31 de enero en el Congreso del Estado, podría traer otros “problemas” como la adopción de niños a parejas del mismo sexo.



"La verdad, el tejido social en todo el Estado, en Xalapa, está muy dañado y nos preocupa que hoy por hoy los diputados estén promoviendo foros que deberían dedicarse a temas más importantes como la inseguridad, el desempleo y la economía", finalizó.