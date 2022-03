Deberá haber presupuesto para crear Fiscalías contra Feminicidios

La diputada local Maribel Ramírez Topete subrayó que la Fiscalía General del Estado no puede excusar falta de presupuesto para no crear las Fiscalías Especializadas contra Feminicidios en los municipios del Estado, al estar obligada por la Ley.“Por su puesto que se tienen que crear, en el futuro van a tener que formarse (las fiscalías) porque eso está establecido en la Ley y tenemos que ir trabajando y empujando desde lo social para ir exigiendo ese presupuesto con perspectiva de género”, señalóCabe recordar que en enero de 2020 se reformó la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia para el Estado, que establece la creación de fiscalías contra feminicidios en los 212 municipios de la entidad.Por su parte, Ramírez Topete propuso reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer, como un órgano de la fiscalía general dotado de autonomía de atención, acción y decisión para investigar y perseguir delitos por razones de género.La diputada de Movimiento Ciudadano dijo que los niveles de violencia contra la mujer que hay en Veracruz es necesario con la Ley.Este 2022, durante su comparecencia, la fiscal general Verónica Hernández Giadáns pidió a los diputados no aprobar las Fiscalías Especializadas en feminicidios ni en crímenes de odio sin dotarla de un mayor presupuesto.“No es prudente, con el presupuesto que tenemos asignado, cumplir con esta disposición de la Ley; considero que cuando se obliga a que exista este tipo de, en el caso de la Ley que usted menciona, de fiscalías para cada municipio, no se pueden hacer este tipo de reformas sin contemplar el presupuesto”, señaló la fiscal a Ramírez Topete.Además, en el Congreso del Estado también se encuentra en la “congeladora legislativa” la propuesta para crear una fiscalía especializada en crímenes de odio.