Decae Ciudad Judicial de Veracruz Puerto; no le dan mantenimiento

En condiciones deplorables permanecen las instalaciones de la Ciudad Judicial de Veracruz debido a la falta de mantenimiento, denunció la presidenta del Colegio de Abogados del Estado, Rosario Guadalupe Gayot Lara.Detalló que en varias áreas el aire acondicionado no funciona, hay goteras y los elevadores presentan fallas por las que personas se han quedado atrapadas.“Los elevadores sólo funciona uno, otro es a medias, lo que ha sucedido últimamente es que se queda gente ahí atrapada en los elevadores, yo, en lo personal, prefiero hacer mi ejercicio, subo las escaleras, pero los elevadores están para aquellas personas, digo, es para el público en general, pero están pensados para aquellas personas que ya no tienen la facilidad de desplazarse por las escaleras”, dijo.Afirmó que tienen que colocar cubetas por la goteras que hay en donde se encuentra la placa de la inauguración del inmueble.Gayot Lara comentó que en reiteradas ocasiones han presentado quejas a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Inés Romero, pero no hay inversión en el mantenimiento en el lugar donde laboran jueces, secretarios de estudio y demás personal.“No hay un mantenimiento, estamos casi seguros que tanto los elevadores como los aires acondicionados ya no funcionan, ya hay un mal de origen y esto se debe a la falta de mantenimiento; este edificio de Ciudad Judicial es del 2012 para acá, entonces no puede ser que tenemos 10 años y que esos elevadores, que son una marca buena, ya no estén funcionando”, finalizó.