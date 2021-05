Decisión clave: reactivar y reconstruir Xalapa, dice Cinthya Lobato, de Unidad Ciudadana

La candidata de Unidad Ciudadana (UC) a la Alcaldía de Xalapa, Cinthya Lobato Calderón, señaló que la decisión clave y definida de su partido es reactivar económicamente y reconstruir la ciudad, partiendo de la planeación como eje rector del desarrollo.



“Una decisión clave, definitiva, es reactivar, reconstruir esta ciudad y de darle vida a nuestra Capital, reactivarla económicamente. Darle todas las herramientas que necesitamos para hacer de nuestra Xalapa la mejor Capital de nuestro país”, expresó en entrevista para Alcalorpolítico.com y Teleclic.tv.



Puso en claro que algo muy importante es planear, por lo que dijo que “el primer regalo y el primer proyecto” que pondrá sobre la mesa es la planeación a corto, mediano y largo plazo con visión de futuro e innovación.



“Teniendo tantos instrumentos a la mano es increíble que no los utilices y que partas como debe ser de planear, de capacitarse, de tener a los mejores servidores públicos del país en nuestro Ayuntamiento de Xalapa, con un colegio permanente de capacitación a servidores públicos”, expuso.



Proyecto ciudadano de meses



La aspirante a la presidencia municipal capitalina por UC aseguró que desde hace “muchos meses” venía trabajando en un proyecto ciudadano, en el que quien llegue al poder lo haga para transformar las cosas.



“Tiene que rodearse de un equipo de expertos, de talentos para poder de verdad dar resultado sobre todo en los primeros 100 días de gobierno. Entonces por este motivo fuimos conformando todo este grupo de talentosos ciudadanos que tenemos de sobra en nuestro Veracruz, aquí en Xalapa”, presumió.



Aseguró que hay iniciativas que para desarrollarse sólo requieren de la voluntad de hacerlas, “porque no cuestan un sólo peso”, criticando que muchos estudios que ha impulsado el Gobierno Municipal, que han significado “un dineral” para los xalapeños, se quedan “dormidos por siempre” y sin ejecutarse.



Lobato Calderón reiteró que es fundamental “que el ciudadano pueda tener una herramienta verdadera de participación ciudadana, una herramienta con la cual llegar a ocupar los espacios de poder, de toma decisiones, no podemos seguir como ciudadanos esperando a que alguien más lo haga”.



Resaltó que la propuesta de Unidad Ciudadana, al que definió como un partido de “centro” y municipalista, es defender a los municipios, trabajar por ellos y dar resultados. “Le apostamos al fortalecimiento del municipio y después al Estado”.



Respaldo a mujeres y apoyo a empresarios



Añadió que se requiere la participación de las mujeres en la política y en todos los ámbitos “pero en política necesitamos a mujeres decididas para desde el poder transformar vidas y abrir la oportunidad para las mujeres”.



Explicó que se necesitan implementar políticas públicas y acciones dirigidas hacia las mujeres, defendiéndolas y resolviendo el tema de la violencia intrafamiliar a la que se enfrentan, que se agravó con la pandemia.



Para ello comentó la implementación de centros para las mujeres estratégicamente ubicados, en los que se puedan sentir seguras y puedan vender sus productos, haciendo incluso intercambios de productos.



“La seguridad que debemos garantizar sobre todo a las mujeres que somos quienes la padecemos todos los días de manera personal y con nuestras familias”, ahondó al destacar que con el apoyo a los empresarios se pueden crear oportunidades laborales para ellas.



Recordó que el “gobierno no crea empleos” sino las condiciones para poder hacer que fluya la dinámica económica, “debe ser un facilitador y dar las herramientas para que precisamente un pequeño, mediano o gran empresario pueda generar los empleos”.



Reiteró que el Ayuntamiento debe ir de la mano de los empresarios e incluir a la ciudadanía en esta visión de unidad, de formar talentos y fortalezas para detonar la Capital.



La exdiputada local lamentó que quienes habitan en la ciudad estén cayendo en pobreza alimentaria, derivado de la incertidumbre en el tema laboral y es que afirmó que la gente se está quedado sin empleo porque muchos negocios han bajado sus cortinas.



“Lo más lamentable es que en una Capital de un Estado tan rico como Veracruz, en una región tan rica como la nuestra, la zona metropolitana, estemos hablando de esto. La gente está desesperada”, alertó.



Revisión en CMAS



La candidata se comprometió a lograr el triunfo el 6 de junio, a revisar el funcionamiento de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), ya que dijo que cada administración deja personal en el organismo al tiempo que la deuda que arrastra debido a la falta de pago del servicio lo afecta financieramente.



“Sí se tiene que hacer un análisis real, revisar primero a todos estos adeudos que hay ahí, que es una deuda enorme la que existe”, misma que según ella no sólo es de los usuarios que tienen dificultades para hacer los pagos sino de aquellos que sí pueden y no lo hacen.



“Creo que sí tienen que haber estos convenios de pago con una visión muy real. La gran mayoría de los deudores es gente que sí puede pagar. A lo mejor hoy se encontrarán en una otra situación pero sí puede pagarlo”, reafirmó.



Cinthya Lobato dijo que hay que hacer “un análisis exhaustivo, hay que determinar, hay que cerrar las llaves, hay que estar, de verdad, como un administrador responsable de cada uno de los pesos que entran, porque es muchísimo el recurso que entra y no sabes a dónde se va. Eso es lo peor”.



Aclaró que no es que esté en contra de invertir en el medio ambiente pero no consideró oportuno el cobro del 2 por ciento que la administración actual incluyó en el recibo del servicio potable porque no se sabe en qué se aplica.



“No podemos seguir siendo opacos, eso no nos beneficia. Tenemos que hablar de frente y saber dónde está ese recurso, en qué se está empleando y entonces por qué cobrárselo al ciudadano si hay suficiente recurso hoy, ahí dentro de CMAS, como para que nosotros pudiéramos desde ahí implementar estas acciones por el medio ambiente”, aseveró.