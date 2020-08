Decisión de autoridades de iniciar ciclo escolar a distancia es mala idea: Masones

La decisión de las autoridades educativas de iniciar un ciclo escolar a distancia es una mala idea, pues hay muchos padres de familia que no tienen la capacidad económica en estos momentos para que sus hijos cuenten con la tecnología necesaria, indicó Azur Mendoza Contreras, diputado por el séptimo distrito masónico.



Recordó que siempre ha habido desigualdad social en México, por lo que, aunque existe un modelo educativo, de por sí no todos los niños y jóvenes tienen las mismas oportunidades para acceder a éste.



Aunado a ello, agregó que la contingencia sanitaria derivada de la pandemia afectó a muchos sectores, desde los meseros a los abogados, que perdieron toda posibilidad de trabajo.



Comentó que solo algunos tuvieron su sueldo asegurado, como los maestros, los empleados públicos y los de los ayuntamientos, pero para otros no fue el caso.



Recordó que, por la misma situación, el cierre del pasado ciclo fue complicado y ahora está por iniciar otro sin que se vea cómo solucionarán los problemas que se tuvieron en el anterior.



Añadió que a esto se agrega el que muchos funcionarios, incluyendo al Secretario de Educación en el Estado, son improvisados.



Reconoció que hoy se habla de una Cuarta Transformación, pero ésta aún se encuentra en acomodo y hay funcionarios que no han tenido una preparación continua ni en lo que es educación ni en la experiencia política que se requiere.