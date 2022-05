Decisión de la Corte, logro de la comunidad LGBT+, afirman

Luego del dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalida el Artículo 75 del Código Civil, permitiendo así los matrimonios igualitarios, representantes de la comunidad LGBTTTIQA en la zona, destacaron que este es un logro de la comunidad, pues en nada les ayudó el Congreso local.Carolina Vásquez Dector, representante del Colectivo Igualdad Orizaba; Hugo Sánchez Badillo, de la ONG Todos Somos Positivos Capítulo Orizaba y José Osorio, organizador de la Marcha del Orgullo Gay en Córdoba, puntualizaron por separado que los actuales y anteriores diputados les plantearon muchos proyectos pero finalmente no les cumplieron.Vázquez Déctor destacó que “después de tantos años de lucha por parte de activistas de nuestro Estado, el matrimonio igualitario ya es legal en Veracruz. No fue gracias al Congreso, porque desde siempre la voluntad política ha sido nula”.Por su parte, Sánchez Badillo subrayó que esa decisión de la SCJN se dio a raíz de una demanda presentada por la Coalición Estatal de la Diversidad junto con las Comisiones Estadal y Nacional de Derechos Humanos y lo tuvieron que hacer por la renuencia de los diputados para modificar el citado artículo del Código Civil.A su vez, Osorio apuntó que el logro es de los diversos colectivos del Estado y lamentó que a los diputados locales no les haya importado mantener un artículo que era “totalmente discriminatorio” para este sector de la población.Los activistas se congratularon por el fallo de la SCJN y señalaron que la comunidad multicolor está de fiesta porque se saldó la deuda histórica que se tenía con ellos y fue gracias a su esfuerzo y no de quienes dicen representar a la población.