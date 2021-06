Declina Antonio Frutis en favor de David Velasco para Alcalde de Xalapa

El candidato a la Alcaldía de Xalapa por el Partido Cardenista, Antonio Frutis Montes de Oca, declinó en favor del aspirante de la alianza “Veracruz ¡Va!” PRI-PAN-PRD, David Velasco Chedraui.



Este miércoles, cuando se cierran las campañas electorales, Frutis montes dio su anuncio a través de las redes sociales de Velasco Chedraui.



“Estimados xalapeños; yo he recorrido Xalapa y realmente he visto una Xalapa muy abandonada; muy triste. En parques y colonias los ciudadanos se quejan de cómo se vive en la ciudad (…)



“Solamente lo único que yo pido a los xalapeños, que la única opción para poder rescatar a Xalapa de este mal Gobierno es con mi amigo David Velasco. Yo quito todo mi proyecto personal, pero Xalapa lo vale”, aseveró.



Por su parte, el priísta agradeció a su adversario por sumarse a su proyecto.



“Agradezco a Toño esta muestra de unión de que estamos en el mismo proyecto que es rescatar Xalapa; no les vamos a quedar mal, vamos a hacer las cosas bien”, aseguró Velasco Chedraui en su video.