Decreto para MYPYMES reactivará economía del país, prevén economistas de Veracruz

El decreto sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MYPYMES) que efectuó el presidente de la República hace algunos días, reactivará la economía del país, luego de estar detenida debido a la contingencia sanitaria, consideró el presidente de Economistas de Veracruz, Humberto Flores Huerta.



Entrevistado, dijo que la apertura a la inversión privada permitirá que fluyan los recursos, pues las empresas son las generadoras del 90 por ciento de empleos y además de contribuyentes de impuestos, por lo que, con el respaldo federal hacia ellas, se logrará que poco a poco la economía repunte.



“El presidente ya se dio cuenta de que es necesaria la inversión privada, ya lo aceptó, estaba necio en no otorgar participación a la inversión privada, pero se dio cuenta que tiene que darle apertura a las MYPYMES y eso es bueno, porque eso va a permitir que en las empresas empiecen a fluir los ingresos, va a empezar a repuntar la economía, si es necesaria la participación privada, además que son las generadoras de empleos, tiene que reactivarse”, detalló.



También el economista opinó que el mandatario tiene muchos compromisos que cumplir, tales como los programas sociales, pues aseguró que al final de cuentas por ello la población favoreció a Morena con su voto.



“Además el presidente tiene que cumplir muchos compromisos muy fuertes y tiene que cubrirlos, y si no hay impuestos no hay ingresos. Sus programas sociales, el de la pensión de adultos mayores, por ello debe hacerlo, no solo la inversión pública, tiene que recurrir a lo que genera bienestar y empleo porque nosotros pagamos impuestos”, señaló.



Precisó que Andrés Manuel López Obrador se acaba las opciones para entregar beneficios a la población, por lo que apostar a las empresas, es un acierto que ayudará al resto del país.



“Ojalá mantenga lo que dice porque no hay otra forma de cubrir sus compromisos, la gente votó básicamente porque se sienten cómodos con lo que reciben”, finalizó.