Defensa de la vida será desde nuestras trincheras; FNF se deslinda de protestas en foro

La defensa de la vida y la familia seguirá realizándose desde nuestras trincheras, afirmó el presidente del Frente Nacional por la Familia en Córdoba, Luis Arturo Solís Bravo.



Tras la trifulca que se registró en un foro organizado por la diputada Mónica Robles, el FNF se deslindó del conflicto y agregó que fue un evento a modo pues no sé invitaron a especialistas en el tema, pues se trataría el matrimonio igualitario.



De aprobarse la ley que permite la unión entre personas del mismo sexo llegarán hasta las últimas consecuencias a través de los tribunales dijo el entrevistado.



Reiteró que el foro realizado en Orizaba fue a modo, pues no había personas expertas en el tema, al contrario, invitaron a personas que están a favor de las mencionadas propuestas sin fundamentos.



Solís Bravo expuso que tuvieron diálogo con la Diputada, sin embargo, no están conformes con sus argumentos por ello, solicitaron audiencia con otros legisladores a fin de ser escuchados en el Congreso local y se rechacen las iniciativas que consideran están contra la familia y la vida.