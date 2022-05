Defensoría Pública arranca jornadas de atención en Coatzacoalcos

Al menos el 85 por ciento de las gestiones realizadas por el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) resultan favorables para el demandante, confirmó Luis Martín Silva Córdoba, asesor jurídico del organismo.En el marco de las jornadas de atención que llegaron al anexo del Palacio Municipal de Coatzacoalcos, destacó que la mayor parte de las gestiones son principalmente contra Comisión Federal de Electricidad (CFE), Bancos, incluso instituciones médicas.En esta actividad la intención fue poder asesorar en materia federal, amparos, civil y mercantil a la población en general, todo de forma gratuita."Las asesorías son 85 por ciento de representaciones, es decir, no solo fue orientación sino que hubo ya asesoramiento legal. En mi clave, un 85 por ciento han sido favorables", dijo.Tan sólo él como asesor, en lo que va del año ha atendido 60 expedientes de representación.En el Instituto Federal se cuenta con cuatro asesores, así como uno de asesoría laboral, este último está ubicado en el centro de la ciudad y no al poniente en el Poder Judicial de la Federación.Joselin Abad Santos, reiteró que todos los servicios son gratuitos y los servicios son de materia federal, pero también lo hacen para aquellos que lo requieren por el fuero común, asesorando y canalizando de manera particular.Estas brigadas ya han llegado a otros municipios del sur de Veracruz como Agua Dulce, Las Choapas, Nanchital e Ixhuatlán del Sureste y ahora en Coatzacoalcos."En Coatzacoalcos se han acercado por ajustes de facturación y de banco, transferencias no reconocidas o cargos. En cuestión de discapacidad la negación de atención o servicios médicos negados, hacemos la gestión y entonces se hace el servicio", finalizó.