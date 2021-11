Defienden a “ama de casa” detenida por homicidio de periodista

Familiares y vecinos de la señora Ana Laura "N", detenida en días pasados junto con otras dos personas presuntamente implicadas en el homicidio del periodista Jacinto Romero Flores, se manifestaron en el parque Apolinar Castillo para exigir su libertad y se haga justicia.Los inconformes, pobladores de la localidad de Cuautlapan, del municipio de Ixtacxoquitlán, señalaron que Ana Laura es un ama de casa dedicada a su familia una persona honrada.Indicaron que esperan que se detenga y castigue a los asesinos materiales e intelectuales del comunicador, pero no que se use a gente inocente como chivo expiatorio.Comentaron que su vecina sólo tuvo la mala suerte de estar en el lugar y momento equivocados, pues se encontraba en su camioneta cuando ocurrió el asesinato del periodista.Ricardo Aguilar Rodríguez, abogado defensor del ama de casa, indicó que busca demostrar que su cliente es una persona honorable y entienden que en una primera fase de la investigación la Fiscalía no cuente con toda la información de lo ocurrido, pero esperan que este miércoles en que se celebra la audiencia inicial se dé una resolución acertada que permita resolver la situación jurídica de Ana Laura.Previo a sus mensajes, los alrededor de 50 habitantes de Cuautlapan realizaron una marcha silenciosa por el par Apolinar Castillo, y al terminar se dirigieron a la catedral, ante cuyas puertas elevaron una oración en favor del ama de casa.