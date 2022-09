Defienden a personal del ORFIS ante señalamientos de cobro de “moches”

A los servidores públicos del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) se les ha exhortado a actuar apegados a la legalidad para que no den lugar a especulaciones ni a la corrupción, aseveró Delia González Cobos, auditora general.Al entregar formalmente la Cuenta Pública 2021 al Congreso del Estado en medio de señalamientos de cobros de “moches” para la limpia de las cuenta en los ayuntamientos, salió a la defensa del personal del ORFIS al señalar que realizar el trabajo con honestidad y profesionalismo, es el compromiso que ha asumido el personal del ente auditor.Dijo que se hace un trabajo de fiscalización transparente y pulcro, objetivo e imparcial.Reiteró el llamado a quienes tienen conocimiento de que, al menos, personal del ORFIS ha desviado su actuación, a que presente las denuncias correspondientes“Todos tenemos el objetivo de acabar con la corrupción, por eso si hay alguien que conozca de alguna actuación irregular del personal del ORFIS o de alguien que está manejando información de que en el ente fiscalizador se hacen arreglos, que denuncie”.Respecto de los 3 mil 23 millones 507 mil 936.86 pesos de presunto daño patrimonial detectado en la Cuenta Pública de los 212 municipios de los 212 ayuntamientos del cuatrienio 2018-2021, dijo que tuvo que ver el cambio de administración municipal.Reconoció que en muchos casos no hubo la debida comunicación entra la autoridad saliente y entrante, sobre todo porque no se entregó documentación que aclaraba observaciones y por consiguiente quedaron pendientes, es decir no fueron aclaradas por falta de documentación.