Definirá Congreso magistraturas vacantes en Tribunal Superior de Justicia

Este martes, el Congreso del Estado resolverá sobre la existencia de magistraturas vacantes en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), sin embargo, aún está incierta la posible ratificación del magistrado Víctor Manuel César Rincón.



El próximo 30 de julio, la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado y los magistrados Edel Humberto Álvarez Peña, Fernando Arturo Charlestón Salinas y César Rincón concluyen su periodo de 10 años.



Y aunque tienen la posibilidad de una ratificación para otro periodo de 5 años, los tres primeros declinaron a ese derecho, sin embargo, hasta el momento aún no se define si el magistrado Víctor Manuel César Rincón, actual director de la Escuela Judicial es ratificado.



De no ser así, habría 4 Magistraturas vacantes, por lo que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez estará enviando al Congreso del Estado igual número de propuestas para su ratificación. De ser ratificado César Rincón, serían tres las vacantes de Magistrados.



No obstante, lo cierto es que hoy, la Junta de Coordinación Política presentará un proyecto de punto de acuerdo por el cual “se resuelve la existencia de vacantes definitivas en Magistraturas del Poder Judicial del Estado”.



Los cuatro Magistrados fueron nombrados por el Congreso del Estado el 30 de julio del 2010 a propuesta del entonces gobernador Fidel Herrera Baltrán y de acuerdo a la Constitución Política de Veracruz, tienen la posibilidad de ser ratificados para un periodo de cinco años.



Sin embargo, Edel Humberto Álvarez Peña, Gladys de Lourdes Pérez Maldonado y Fernando Arturo Charleston Salinas, por cuestiones personales, declinaron al derecho de buscar la ratificación, aunque podrán irse con un haber de retito de hasta el 30% de sus percepciones, si así lo solicitan.