Deja CFE sin energía eléctrica a Tezonapa por varias horas; habitantes, molestos

La Comisión Federal de Electricidad dejó sin energía eléctrica a Tezonapa desde las 9:00 horas de este martes, luego que personal de la empresa supuestamente llegó a cambiar un transformador, instaló el poste y se retiraron.



Habitantes de esta cabecera municipal y comerciantes expresaron su malestar porque por la falta de este servicio no han podido continuar con sus actividades.



Expusieron que se ven afectados, sobre todo, los que expenden perecederos, como la venta de queso, carnes y embutidos.



Amas de casa señalaron que no han podido iniciar con su comida, con el “lonch” para sus esposos trabajadores en el corte de caña.



También oficinas de gobierno están paralizadas porque para dar continuidad con documentos y otras labores de oficina, ante la falta de este servicio, no pueden hacer nada.



Pidieron a CFE que así como cobran este servicio y que de no pagar lo cortan, así también deben brindar un servicio de calidad.