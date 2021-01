Deja el cargo Directora de Desarrollo Urbano de Xalapa, señalada de corrupción

Luego de que fuera señalada de corrupción y extorsión en meses pasados, la titular de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Xalapa, América Carmona Olivares, dejó el cargo de manera oficial para atender los señalamientos ante la Fiscalía Anticorrupción.De acuerdo con la misma Carmona Olivares, fue una decisión conjunta con autoridades municipales para resolver los problemas que originó la publicación de un medio de comunicación que la señaló de presuntamente haber intentado extorsionar a un empresario constructor.Según se llegó a reportar por medios locales, la diputada Rosalinda Galindo Silva informó a las autoridades que la funcionaria estaba pidiendo 80 mil pesos de “moche” para la realización y agilización de un trámite."La decisión fue tomada de manera conjunta entre autoridades inmediatas a mí y una servidora, en el sentido de poder salir y en otra posición que no sea la de servicio público como directora, pues justamente enfrentar y demostrar ante las autoridades correspondientes, el análisis de mi función pública y con ello demostrar y limpiar las falsedades y declaraciones tan ligeras que se hicieron contra mi persona", dijo Carmona Olivares este día.En noviembre pasado, el alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, negó que la funcionaria hubiera sido despedida por dichos señalamientos, afirmando que no había ninguna evidencia, “ningún hecho real” que sustentara las acusaciones.“Es absolutamente falso. Simplemente les digo eso. ¿Quién publicó eso?, ¿quién lo firmó?, ¿quién puede dar la cara ante esas mentiras? Es evidente que quien está detrás de eso está generando infundios", dijo el edil en aquel entonces.Cabe recordar que previamente, en junio de 2020, tres trabajadores de Desarrollo Urbano fueron detenidos por presuntamente haber intentado extorsionar a un ciudadano, según informó el mismo director de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Francisco Felipe Villa.En aquella ocasión, Carmona Olivares comentó que se trataba de personal sindicalizado y que el caso estaba en manos de la Contraloría y del Jurídico del Ayuntamiento, lamentando que “hay quejas constantemente, es una triste realidad ”.Tras su salida, la ahora exfuncionaria comentó que durante su encomienda se trabajó con honestidad, transparencia, cumpliendo con los protocolos hacia la población y trabajadores."Gracias a que hoy existe una Ley de Transparencia, gracias a que existen observaciones puntuales de procesos ante Contraloría, existe una Fiscalía Anticorrupción, pues justamente la decisión de salir es para ponerme en contacto con ellos y hacer lo que corresponda".“Hubo una nota en un periódico donde decían que yo me salía del cargo de la Dirección de Desarrollo Urbano por corrupta. Nunca dijeron el nombre ni dónde, por eso yo me veo en la necesidad y en la postura de que, precisamente porque no tengo nada qué ocultar, salgo a tomar acciones, porque es mi ejercicio profesional, mi labor y trabajo y no voy a permitir que lo manchen", dijo.Expuso que en el área se cumplió con regularizar asentamientos, construcciones que por usos y costumbres hacían lo que querían."Fue un trabajo arduo de tres años. Fue de mucho enfrentamiento con la corrupción, fue una ardua labor. Siempre tuvimos claro que como equipo de trabajo que a lo que veníamos era a salvaguardar los derechos humanos. Fuimos gestores directos en mitigar riegos importantes", dijo.