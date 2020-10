Sujetos no identificados llegaron con una corona fúnebre al edificio de la Fiscalía Regional Zona Xalapa.



La ofrenda floral fue situada cerca de la entrada, con dedicatoria a un Fiscal presuntamente por no cumplir compromisos.



En los momentos que los sujetos dejaron la corona habían presencia policiaca y todo parece indicar que no intervinieron para indagar de quiénes se trataba.



La corona fue dedicada al Fiscal José Tomás Francisco Hernández Morales, fiscal de la zona Xalapa, quien ha tenido algunos problemas con abogados y ciudadanía por atrasados en carpetas de investigación.



Se desconoce si la Fiscalía General ordenó alguna investigación sobre estos hechos.