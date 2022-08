Dejan los campos de Veracruz para buscar empleo en EU

Debido a la falta de oportunidades laborales, al menos 5 mil familias de Mariano Escobedo y La Perla han migrado a Estados Unidos de manera ilegal en los últimos años, afirmó el representante comunero, Filiberto Abad Marroquín.Indicó que principalmente los varones de 20 a 55 años son los que han salido de localidades como Xometla, Cumbre del Español y Loma Grande, entre otras, abandonando sus campos y sus casas.Comentó que ya hay comunidades en donde se ve gente de más de 65 años que son las que se han quedado y eso es porque aunque se vayan ya no encuentran oportunidades en el vecino país del norte.Señaló que estas personas exponen su integridad, pues han ingresado al vecino país del norte de manera ilegal.Abad Marroquín comentó que en el campo hay un problema grave, porque la gente sigue saliendo al vecino país del norte ante la falta de apoyos que hay para el agro.Hoy en día, la vida en el campo es muy difícil, los fertilizantes cada vez incrementan más, la mano de obra mal pagada y los trabajos del tracto camión ya no son garantía ante el alza al diésel y la gasolina, por lo que familias enteras prefieren el sueño americano”.Comentó que antes sólo se iba el padre de familia, a veces el hijo mayor, pero ahora no hay empleos de nada para la gente de la sierra o los pagos son mínimos, entonces mejor arriesgan sus vidas para irse.Señaló que los “polleros” les piden 10 mil pesos para llevarlos a la frontera, pero realmente no se sabe si van a llegar, no hay garantía, porque a lo mejor los dejan abandonados en algún lado o incluso hay quienes caen en manos de delincuentes y si la persona tiene familia en Estados Unidos, a su pariente le piden un pago en dólares para liberarlos y que puedan seguir su viaje.