Dejarán a siguiente administración de Coatzacoalcos construcción de asilo de ancianos

Al menos 200 adultos mayores de Coatzacoalcos se encuentran en situación de abandono, confirmó la presidenta del DIF en Coatzacoalcos, Lucila Aguilar Manjarrez.Ante ello, dijo que la instalación de un asilo de ancianos municipal es el proyecto al que la próxima administración debe darle seguimiento, luego de que durante el mandato de Víctor Carranza se logró la donación de una casa propiedad de Petróleos Mexicanos.Recordó que su esposo, el Alcalde, gestionó durante sus 4 años de administración la donación de una casa en desuso de PEMEX y lo consiguió, sin embargo, le faltó tiempo para poder echar a andar el proyecto."Mi esposo tiene 4 años pidiendo propiedades de PEMEX frente al Artículo 123 y ya dijeron que si, a él no le va a tocar, pero ya dijeron que si, ahora es la unión de voluntades para habilitarlo", declaró.De entre todos los temas atendidos en estos 4 años, sostuvo que el más difícil fue el de los adultos mayores y aunque reconoció que en la ciudad hay asociaciones donde les brindan espacio a quienes lo necesitan, la realidad es que estos no son suficientes."Lo más difícil es el tema de adultos mayores, hay demasiados abandonados. Necesitamos que haya un asilo, la unión de gobiernos para realizarlo.Espero que lo sigan, que tengan la calidad humana, un niño si es alguien que lo tienes que apoyar, pero un adulto mayor ya no puede hacer nada", externó."Gente buena hace comunidad a su alrededor y les llevan comida y más. El abandono es un tipo de violencia y si hemos trabajado con asociaciones que tienen espacios, pero no alcanza.Nosotros hicimos lo que pudimos", refirió.INFORME VIRTUAL PRÓXIMO 20 DE DICIEMBRE.Será este lunes 20 de diciembre cuando Lucila Manjarrez dé su informe de actividades que se desempeñaron dentro del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia durante su paso como presidenta.A las 17:00 horas vía redes sociales, es como la dama dará cuenta de los diversos logros conseguidos en este tiempo.La esposa de Víctor Carranza, añadió que será virtual pues hacerlo de forma presencial les salía muy caro.Asimismo, sostuvo que es la primera vez que realizará la actividad de decir a la población qué se hizo bajo su supervisión.