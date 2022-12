Dejaron sin repartir 33.3 mdp en material didáctico para Veracruz

Una auditoría al interior de la Coordinación Territorial para el Servicio Educativo en Veracruz de la Comisión Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) exhibió la “desaparición” de 24 vehículos y una computadora durante el ejercicio 2021.Al mismo tiempo, el Órgano Interno de Control de CONAFE reveló que la Coordinación Territorial no distribuyó cerca de 33.3 millones de pesos en material didáctico a los usuarios y figuras educativas dentro del ciclo escolar 2021-2022.Dichas coordinaciones, explica la CONAFE, “son las oficinas estatales que ejecutan la operación, logística de desarrollo y funcionamiento de los servicios educativos en todo el país”.La auditoría, desarrollada por la Secretaría de la Función Pública y disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, destaca a la vez la falta de documentación de 11 plazas, entre eventuales y permanentes, al interior de la Coordinación Veracruz.Además, de una muestra de 100 artículos en el inventario de la Coordinación Territorial, la auditoría detectó 25 bienes “no localizados”, correspondientes a 24 vehículos y una computadora, con un valor de 2 millones 884 mil 974 pesos.Adicionalmente, la Función Pública advirtió de 22 bienes en desuso, por un valor de 2 millones 108 mil 311 pesos, pero que la Coordinación no los incorporó al Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles, como obliga la regulación federal.En lo correspondiente al ciclo escolar 2021-2022, la Coordinación Territorial no entregó material didáctico, ni a beneficiarios ni a figuras educativas, por un monto de 33 millones 375 mil 570 pesos y violó las Reglas de Operación del Programa de Educación Inicial y Básica Comunitaria.La auditoría muestra además que la bodega de la Coordinación Territorial acumuló un inventario de 30 millones 485 mil 491 pesos correspondientes a activos de los ciclos escolares 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021, no entregados dentro del Programa de Educación Inicial y Básica Comunitaria.Se detectaron además 5 plazas presupuestadas y 6 “eventuales”, sin que se cuenten con los datos de identificación del puesto, objetivo de este, funciones alineadas para alcanzar el objetivo, relaciones externas e internas.