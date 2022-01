Delegación SEV de Veracruz Puerto reporta sólo una escuela cerrada por COVID-19

En la Delegación Regional de la Secretaría de Educación en la zona de Veracruz, sólo hay oficialmente una escuela cerrada por casos confirmados de COVID-19, afirmó la delegada Diana Santiago Huesca, se trata de un plantel ubicado en el puerto.Explicó que se trata de casos positivos en docentes y que fueron corroborados, las demás se mantienen trabajando.“Aquí en Veracruz Puerto, oficialmente solamente tenemos el reporte de una escuela cerrada por contagio, de ahí en fuera todas están abiertas. Fueron dos contagios comprobados y 10 sospechosos, contagios de docentes”, indicó.Asimismo, recalcó que no se han comprobado casos de contagio en alumnos, hasta el momento sólo han sido rumores, porque no se han corroborado.La delegación de la SEV tiene a cargo 25 municipios.“De alumnos quiero ser puntual y clara. De alumnos no tenemos, en la delegación regional en los 25 municipios que me toca atender, no tenemos reporte de alumnos comprobados que sean positivos. Todos son dichos, rumores. Nada comprobado”.En entrevista, resaltó que en el caso de las oficinas de la SEV, se presentaron 3 casos de trabajadores que resultaron positivos pero que llegaron contagiados de la temporada vacacional decembrina.Finalmente, agradeció que se mantengan aplicando las medidas sanitarias en las escuelas “quiero agradecer a los padres de familia y docentes que han aplicado correctamente los filtros sanitarios y esto ha permitido que sigamos”, finalizó.