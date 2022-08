Delegado incluye a titulares de SSP y PC como candidatos a la Gubernatura

El delegado de los Programas Federales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, candidateó a los secretarios de Seguridad Pública y de Protección Civil, Hugo Gutiérrez Maldonado y Guadalupe Osorno Maldonado, respectivamente, como posibles aspirantes a la Gubernatura de Veracruz tras la reciente reforma aprobada por el Congreso del Estado.Al ser cuestionado si con esta reforma se cierra la posibilidad a otros aspirantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), que no sea la secretaria de Energía, Rocío Nahle, a participar en los comicios venideros; dijo que al contrario, ahora hay más personas que pueden ser candidatos."Yo más bien veo al revés de cómo lo planteas, hoy ya hay como 50 más, cuando menos, de los que he leído de ayer a ahora que pueden ser candidatos a gobernador, está el secretario Hugo que es de Monterrey, la Secretaria de Protección Civil que es de Tlaxcala, mucha gente", dijo.Añadió que en otros partidos también hay personas que pueden participar y hasta diputados federales, pues mencionó que esto da la oportunidad de normalizar algo que ya existía.Dijo también que el viejo régimen tenía la práctica del "destape" y los "dedazos". No obstante, sostuvo que eso ya no existe pues ahora es el pueblo el que decide.Asimismo, agregó que ahora lo que probablemente haya será lo que se denominaban "rémoras"."Lo que probablemente exista, un poquito de esas rémoras, que es otro concepto que en política se llamó a la 'cargada'. Esos que eran unos oportunistas que andan buscando empleo y empiezan a hacer la bola para ver dónde se acomodan, pues ya tampoco va a existir porque quien va a decidir es el pueblo, si hay alguien que tenga esa intención no creo (que lo logre)", finalizó.