Delfín rescatado el miércoles es el que se liberó un día antes, confirma Aquarium

El delfín que encalló en playa de Chachalacas este miércoles se trata del mismo del que un día antes la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA) presumió su liberación luego de haber estado 12 días en el Aquarium del Puerto de Veracruz donde tras ser atendido y después de practicarle diversos estudios determinaron que era apto para reincorporarlo a su hábitat.Este jueves la PMA confirmó que se trata del mismo mamífero que fue liberado el pasado martes por órdenes de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).“Varó otra vez, ahora en la zona de Chachalacas, por lo que tuvo que ser nuevamente rescatado y llevado a las instalaciones para brindarle la atención correspondiente”, se lee en comunicado.El delfín estuvo 12 días en el Aquarium de Veracruz que administra la PMA bajo cuidados intensivos, luego del primer varamiento que sufrió en las playas de la Riviera Veracruzana, municipio de Alvarado.Fue devuelto a su hábitat al reportarse sano y salvo, pero en comunicado del día de hoy se menciona que fue la PROFEPA la que le pidió al Aquarium que lo reintegrara al mar, cuando en el boletín emitido el día de su liberación no se mencionó este detalle.De Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván, fue trasladado nuevamente al Aquarium, donde permanece bajo observación, como parte de su responsabilidad para el rescate y cuidado de las especies.“El procurador estatal de Protección al Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, resaltó que el animal –de la especie Peponocephala Electra–, conocido comúnmente como delfín cabeza de calabaza o melón, no es una especie endémica, por lo que su presencia en aguas poco profundas no es normal”, se lee en el escrito emitido por la dependencia.En el reporte de menciona que hasta el momento, el ejemplar se reporta estable, se encuentra en el estanque y alimentado.Finalmente, el titular de la PMA señaló que mantendrán bajo vigilancia al delfín por unos días más y posteriormente se analizará su situación, ya que posiblemente resulte difícil su reintegración.