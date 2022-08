Delfina Gómez cargará con la desaparición de escuelas de tiempo completo: Docente

La ahora extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, se va acompañada de la mala decisión de desaparecer las escuelas de tiempo completo afectando a decenas de padres de familia, además de la inconformidad de los docentes por malos salarios y falta de apoyo para el sector, consideró Omar Hernández Dolorescoordinador Estatal de Maestros por México."Pues realmente para el Magisterio se va con un sabor agridulce, porque eliminaron las escuelas de tiempo completo ayudaban mucho a los padres de familia, los alumnos y a los docentes en diversos rubros. Los salarios de los profesores están por los suelos, se va con una burla porque los incrementos salariales no fueron buenos, no hubo ningún apoyo para el Magisterio".Pero también cargará con la responsabilidad de la generación de mayores índices de deserción por parte del alumnado y una gestión que, dijo, no supo afrontar la última parte de la pandemia "que nos deja con rezago educativo muy grande".En referencia a la nueva titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, destacó que tiene a su favor que ha estado en Presidencia en atención ciudadana y eso permitirá quizá tener una mejor deferencia para con los docentes.Y podría en la última parte del sexenio, ser alguien que llegue a acuerdos, destrabar muchas gestiones entre las personas. "Quizás pueda cerrar este Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con mejores resultados para los docentes y alumnos del país".