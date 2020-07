Delfines de Xalapa, treinta años de futbol, orgullo xalapeño

Delfines de Xalapa, una de las instituciones más importantes, que tiene como esencia participar en la formación de futbolistas y profesionistas, en los primeros días del mes en curso, cumple 30 años de vida. Nació el 10 de julio de 1990, cuando se anuncia la primer visoria para formar el equipo de futbol Delfines de Xalapa de la 3ª. División Profesional.



La historia: “El Lic. Gerardo Gallegos, vicepresidente y gerente del Club Deportivo Veracruz en 1ª. División, llamó para decirme: Don Alfredo Chedraui Obeso, presidente del Club, quiere que Xalapa tenga un equipo de futbol profesional. Arma el proyecto”, cuenta Héctor Hugo Arellano Castillo, actual presidente del Club de Futbol Delfines de Xalapa A.C.



Al día siguiente, se entregó la información detallada con los requisitos de la Tercera División Profesional de la FMF, el cuaderno de cargos, el presupuesto de una temporada; fue una charla breve con el empresario José Ramírez Rueda, donde se comentó el interés de Carlos Manuel Ferráez Matus por tener un equipo, mismo que se convirtió en el primer presidente del club; así inició la búsqueda de empresarios para que se sumaran al propósito.



José Ramírez Rueda, (2do presidente) formó una directiva integrada con el Arq. Arturo Aguayo y Lic. Sergio Benítez Obeso, Pedro Medina Amador, mismos que nombran presidente a Antonio Ballesteros Aguirre y Luis Antonio Benítez Obeso, quien fungió como tesorero, con una loable labor, ya que resolvía con atingencia las necesidades administrativas del equipo; complementaba el grupo, Mario Hernández Córdoba.



Después, en el ascenso del club a la segunda división fueron presidentes, Arturo Aguayo Lozano y Sergio Benítez Obeso.



Ahora había que realizar gestiones con la Dirección de Educación Física (DGEFE) y el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) para los permisos de la cancha. El campo “Antonio M. Quirasco” era la mejor opción, pero estaba abandonado, sin mantenimiento, un terreno sin condiciones para un equipo profesional. Xalapa tenía cinco años sin futbol, para todos era importante contar con un club que tuviera presencia en el futbol nacional. La tiburomanía ayudó a consolidar esta idea.



Muchas personas extendieron la mano apoyando de diversas maneras. Cedieron en comodato el estadio “Quirasco”, que se empastó, se instaló valla perimetral, iluminación, vestidores reglamentarios y baños con agua caliente.



A través una convocatoria lanzada gracias a la prensa deportiva aquel histórico día 10 de julio, que para el lunes 17, acudieron 600 jugadores, procedentes de Xalapa, Boca del Río y Veracruz, así como municipios de la región al campo de la Secretaria de Finanzas, que resultó insuficiente, por lo que al día siguiente se trasladaron a los Campos Juárez; durante la semana se realizaron pruebas a más de 800 aspirantes.



Gran trabajo fue de los entrenadores quienes observaron el talento local, ellos fueron: Julián Martínez, Mario Morales, “Charchai” que jugó en el Atlante y Morelia; Humberto Morales Camarero, Miguel Ángel Maldonado Hernández, Alfredo Zamora Servín, Miguel Ángel Viveros Dorantes, ex jugador del Puebla; Enrique Guevara Bravo y Rubén Hernández Mesa.



Durante este tiempo se ha contado con el respaldo de los médicos Ignacio Hernández Viveros, Yanga Melgarejo Ortiz y un apoyo total del traumatólogo Carlos Burgueño Rivas.



Además, asesoría y apoyo de Lic. Gerardo Gallegos Cázares, así como del Mtro. Jorge Rafael Olvera Carrascosa.



También, gracias a la visión deportiva del Lic. Godofredo Forzán Portilla, quien era Director del Centro de Capacitación (CECAP) de la FMF y responsable del Centro de Formación del Club América, fue posible llevar a nuestros jóvenes a concentrar en el CECAP, lugar exclusivo de las selecciones mexicanas; con su ayuda trajimos a Xalapa jornadas de capacitación para entrenadores y árbitros que se extendieron a todos sin distinción y a diseñar una pretemporada de buen nivel con equipos de primera división, recuerda el gestor y administrador deportivo Arellano Castillo.



Como experiencia para los jóvenes xalapeños, se tiene la oportunidad de enfrentarse a cuadros como las reservas los Tiburones Rojos, Cruz Azul, con presencia de un joven “Conejo” Pérez, Juan Francisco Palencia, los hermanos Rodríguez, etc. y del Club América, que entre sus filas contaban con promesas como Cuauhtémoc Blanco, Germán Villa, Isaac Terrazas, entre muchos otros.



Otra de las gestiones del Lic. Godofredo fue una promover una invitación para hacer interescuadras con el primer equipo del Club América, dirigido por Leo Beenhakker.



Xalapa recibió la visita de clubes de 1ª. División como el Santos de Torreón, dirigidos por el “zurdo” López, los Diablos Rojos del Toluca, y por supuesto los Tiburones Rojos del Veracruz, que visitaban cada año la capital veracruzana. El estadio “Quirasco”, se llenaba a reventar.



En la parte informativa, Carlos Serrano Bazán ha sido el encargado de prensa, quien ha narrado las incidencias de aquellos años en la 3ª. División, el añorado ascenso a la 2ª. y las actividades del Club hasta la fecha, además de contar con la colaboración de Manuel García Perdomo y Orlando Constantino Espinoza en distintos temas relacionados a la gerencia.



Delfines es considerado por autoridades federativas como una institución deportiva bien organizada desde sus inicios y con una logística donde prevalece la seguridad para sus juegos, viajes, concentraciones, alimentación y vestimenta, es reconocida por personajes del futbol nacional. En su visita a los partidos cercanos a la capital del país acudían a los juegos de 1ª. División como parte de su educación deportiva.



Alguna vez el ingeniero Raúl Borja Navarrete, presidente de los Pumas de la UNAM y empresario de ICA, reconoció la labor. Le habíamos solicitado boletos de cortesía para ver el juego. No sólo nos regaló, sino que además nos felicitó por el interés que teníamos en la formación de nuestros jugadores y dijo: “Yo quiero mucho a Xalapa y me da gusto que los jóvenes tengan la oportunidad de crecer en el futbol, además de una buena organización tienen buenos resultados, estoy enterado de la tabla de posiciones. A nosotros nos tocó pavimentar las avenidas como 20 de Noviembre y Ávila Camacho, etc. y saber que hay talento xalapeño y lo promueven es un orgullo”, recordó la anécdota Arellano Castillo.



Otro de los aportes de Delfines ha sido su visión respecto de los jóvenes, con el objetivo de llevar futbolistas xalapeños (y de la región) a fuerzas básicas de clubes de primera división.



“Teníamos que formar a nuestros propios jóvenes, trajimos varias veces al profesor Francisco González Gatica para impartir cursos, le acompañaba el Teniente Coronel Mario Rubio Vázquez (Árbitro Internacional FIFA), hombres exigentes con trayectorias importantes en el futbol, que dejaron buenas enseñanzas para los entrenadores y formadores de niños y jóvenes que participaban en la Liga Escolar Permanente de Futbol”.



La escuela de futbol continúa hasta la fecha, con 220 niños y jóvenes desde 5 y hasta los 12 años, equipos que participan en ligas de Xalapa y asisten a 2 torneos nacionales al año como parte de su educación deportiva, y en las categorías Sub-13 y Sub-15 juegan en la Liga Nacional Juvenil. A lo largo de su historia han desfilado más de seis mil niños y jóvenes que han portado el uniforme naranja, azul y blanco.



“El sueño de ver un xalapeño en el futbol profesional nos llevó unos años, el primero fue Antonio Alonso López que jugó varias temporadas en el Puebla de la Franja, le siguió Guadalupe García Mares “Kalú”, al San Luis de 2da división y también vistió la casaca del Tampico-Madero en primera; Edgar Andrade, campeón del mundo Sub 17 en 2005, jugó para Cruz Azul y varios equipos más; Bryan Colula, en América, Necaxa; el portero Gibran Lajud, en Xolos, ahora en Santos; Omar Tejeda, con Tiburones Rojos y Lobos BUAP, actualmente juega en Perú; Javier Enrique Caso, portero, capitán del equipo Cruz Azul Hidalgo, en su momento dirigido por Robert Dante Siboldi, entre otros que llegaron a primera y muchos más han tenido la oportunidad de ingresar a categorías de Fuerzas Básicas de equipos como Cruz Azul, Atlas, América, Toluca, Necaxa, por nombrar algunos”, remató el directivo cetáceo.



30 años después los sueños de goles bonitos, triunfos y hazañas deportivas siguen vigentes en muchos jóvenes, seguramente más, que tienen talento y disciplina para pisar escenarios del futbol mexicano y por qué no, del mundo.



¡Delfines de Xalapa, es orgullo de Veracruz!