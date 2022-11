Delfines marching band, de la Secundaria general 5, representarán a México en Nueva York

La mañana de este sábado se llevó a cabo el último desfile en México que tendría la banda musical Delfines, de la escuela Secundaria General 5 de Xalapa, previo a su participación en el desfile de Macys en Nueva York por el Día de Acción de Gracias.“La Banda Delfines va a representar a México en el Macy’s Thanks Giving Day Parade, que es el desfile del Día de Acción de Gracias que cada año se celebra en la ciudad de Nueva York. Es un desfile muy importante. Este día es el más importante en tradiciones, incluso ellos lo dicen más que Navidad”, comentó el profesor Jesús Emanuel Mendoza, director general y artístico de la Banda Delfines.Afirmó que este desfile es muy selectivo y cuesta mucho trabajo asistir porque la producción es muy exclusiva, ya que: “Nueva York es prácticamente la cuna del arte a nivel mundial, es una de las ciudades más importantes; entonces la producción es muy fuerte. Delfines ya va por segunda ocasión a ese evento, la primera vez fue en el año 2012 y en esta edición del 2022”.También se destacó que los Delfines han tenido diversas participaciones en eventos importantes, como el Festival de la Rosa, se han presentado en Rusia e incluso tocaron para la difunta Reina Isabel durante el Jubileo de su 60 aniversario.Por otra parte, el profesor Delfino Castillo Vázquez, director general y administrativo de la banda reconoció el trabajo de los padres de familia, al hacer posible que estos estudiantes xalapeños viajen al extranjero para representar al país: “no ha habido apoyos de nada, lo digo abiertamente, yo sé que muchas veces puede haber molestia por nuestras autoridades educativas pero en realidad no ha habido apoyo de nada, todo lo solventan los padres de familia. Todo: camiones, viaje, hospedaje. Todo es solventado por ellos”.Acerca de si tuvieron acercamiento con las autoridades tanto estatales como municipales, dijo que sí lo intentaron pero no recibieron apoyo.“Si lo hicimos y es muy respetable, ellos tienen otras prioridades. Creo que una prioridad es la educación, la cultura, todo. Pero desafortunadamente no se dio. Somos muy respetuosos y ojalá que más adelante se den cuenta de que esto vale mucho”.Añadió que el argumento de las autoridades fue la supuesta falta de dinero, “¿Qué podemos decir si dicen que no hay dinero?, pero debemos creer que es la realidad de nuestro México en este momento. Qué lástima que nos hayan podido apoyar con lo mínimo siquiera para el sobrepeso, pero no se pudo”, lamentó.Refirió que en otras administraciones los Delfines sí fueron apoyados; sin embargo eso no pasó con el actual gobierno.Detalló que la banda llevará 100 artistas, 80 de banda y 20 bailarinas, en la presentación en Nueva York. La Banda consta realmente de 200 integrantes, en esta ocasión sólo irá la mitad debido a que la pandemia habría sido un impedimento que llegó a afectar económicamente a gran parte de la sociedad, haciendo de esto un obstáculo. Esto debido a que el costo del viaje sería de aproximadamente 44 mil pesos por alumno para realizar el viaje.“Delfines va a presentar un repertorio mexicano, principalmente es una mezcla de folklore, música contemporánea aplicando la pieza que es la Fiesta del Mariachi. Nosotros frente a televisión cada banda tiene un minuto 15 segundos. Aparte del desfile vamos a presentar una secuencia mexicana que va con ‘México lindo y querido’, el ‘Cielito Lindo’ y cerrando con ‘La Bamba’ que es originaria de nuestro Estado”, dijo Mendoza.El desfile de cuatro kilómetros y que partirá del Central Park, se llevará a cabo este jueves 24 de noviembre a las 9:00 hora de Nueva York. Los Delfines serán la banda número 7 en pasar.