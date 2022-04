Delimitan alcances de la nueva Comisión para la Inclusión de Discapacitados, en Xalapa

La regidora Zabdy Asmaveth Quezada Valdez, presidenta de la recién creada Comisión Municipal para la Inclusión de Personas con Discapacidad, afirmó que se está analizando los alcances que tendrá esta comisión para que lo que se decida entre sus integrantes se apegue a lo que establece la Ley."Estamos analizándolo, el grupo de abogados de la regiduría nos están apoyando con todo lo que la Ley nos permite incluir y a quién no, para no entrar en errores porque no queremos fincar responsabilidades y tampoco adquirirlas. Entonces estamos trabajando en el análisis de lo que la Ley nos permita", comentó en entrevista.Al ser cuestionada sobre si esta nueva comisión no choca con las funciones que tiene la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, acotó que también tendrán que platicar con sus integrantes para definir las competencias que tendrá cada una."Estamos armando, estamos haciendo las piezas del rompecabezas, las estamos empezando a colocar, pero como todo esto es nuevo queremos hacerlo conforme a lo que la Ley nos permite desarrollar, no queremos salirnos del cuadro", reiteró la edil.Además, apuntó que esta comisión especial también participará el Sistema DIF Municipal, por lo que buscará junto con sus homólogos reunirse con su director, Alejandro Rey Del Ángel Aguilar, a quien definió como un funcionario con mucha experiencia en el tema de la inclusión."En la comisión no estamos excluyendo a nadie. De hecho las personas que vinieron (a plantear su creación) vinieron de diferentes grupitos y queremos incluirlos a todos. No queremos dejar afuera a nadie y en eso estamos. Nos estamos reuniendo con las personas que están pidiendo ser parte de esto y con mucho gusto las estamos atendiendo", expresó Zabdy Quezada Valdez.