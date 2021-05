Delincuentes insisten en apoderarse del proceso electoral, advierten

Estadísticas de la organización dedicada a medir la violencia electoral en el país, “Etellekt”, se tiene el dato que durante este proceso 2021 los hechos violentos tuvieron un aumento de más del 60 por ciento en comparación a la última elección del 2018, constatando que la inseguridad insiste en apoderarse del proceso electoral en el país.



El expresidente del Colegio de Abogados de Veracruz, Luis Alberto Martín Capistrán, mencionó que estos hechos son orquestados por grupos que buscan inhibir la participación ciudadana en esta contienda electoral, y lamentó que esta ocasión haya alcanzado niveles extraordinarios.



“Hay muchos ataques, secuestros, levantones, amenazas, balazos, amedrentamiento, toda esa violencia ha desbordado y hemos rebasado. Llevamos hasta el día 30 de abril un incremento del 64 por ciento en relación al proceso electoral 2017-2018, lo cual es muy muy alarmante (…) todo esto está inhibiendo la participación ciudadana también, la gente percibe un proceso electoral muy violento”, manifestó.



Frente a este escenario afirmó que el reto es conseguir que el electorado no ceda a los intereses de quienes pretenden desestabilizar el proceso y salgan a votar el próximo 6 de junio.



“Esperemos que el 6 de junio el resultado no sea el que muchos esperan con toda esta violencia. Esperamos que las personas que actúan al margen de la ley de manera cotidiana la delincuencia organizada, no metan las manos en el proceso electoral y esperamos que esto concluya de la mejor manera”, apuntó.



De acuerdo a estos datos, con el crimen de la candidata de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Moroleón, Guanajuato, suman 88 políticos asesinados en México en este proceso electoral que arrancó en septiembre del año pasado.