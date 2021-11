Delito de ultrajes es para que veracruzanos “empiecen a respetar a la autoridad”

El delito de ultrajes a la autoridad, que contempla una sanción de 7 a 15 años de prisión y multa de 400 a 800 Unidades de Medida y Actualización diarias, está justificado pero tiene que ser temporal.Deberá tener una vigencia de 2 a 3 años mientras los ciudadanos se educan y aprender a respetar a la autoridad y después derogarlo del Código Penal de Veracruz.Así lo afirmó el abogado penalista Rodolfo Reus Medina, quien reconoció que dicho delito, de permanecer vigente, puede ser “un arma de dos filos” que podría utilizarse para venganzas políticas.De entrada, aseveró que ese delito no debería existir ya que una ofensa a la autoridad, o el ultraje, es cuestión de civilidad y cultura. Sin embargo, los mexicanos y los veracruzanos tienen tendencia de ofender a la autoridad.“Ese tipo de delitos son para educar al ciudadano, para restringirlo y que cambie su actitud. Ni siquiera deberían existir en el Código Penal. En este momento se justifica para que los ciudadanos empezamos a respetar a la autoridad. Te detiene el oficial de Tránsito y luego dices: no sabes con quién te metes, soy amigo de tal, soy compadre de tal, te van a cesar y luego groserías y hasta violencia física”.Reus Medina añadió, “los que han caído detenidos (por ultraje a la autoridad), si hubieran respetado a la autoridad, no estuvieran procesados”.Reiteró que ese tipo de delitos son para educar al ciudadano y cuando cambien su actitud, derogarlos.Cuestionado cómo se puede reaccionar ante un abuso de la autoridad, añadió que en esos casos se debe denunciar, pues la mejor fórmula es denuncia, pero no hay esa cultura.