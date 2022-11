Demanda de servicio en ADO Coatzacoalcos repunta 80%

La demanda de servicio en el ADO de Coatzacoalcos repuntó ya en un 80 por ciento comparado con el 2019; en las últimas semanas tanto el concierto de Daddy Yankee en Veracruz, como el puente de Día de Muertos, son los que generaron más necesidades de viajes.Evelín Villamar, gerente comercial de la empresa, confirmó que los destinos más demandados son Ciudad de México, Veracruz, Xalapa, Mérida y Cancún.Dijo que la gente ha comenzado a viajar con más frecuencia con motivos de placer como por trabajo y asuntos familiares, conciertos y hasta consultas médicas.“Veníamos manejando más o menos una recuperación del 60 por ciento, ahorita ya estamos en un 80 por ciento de recuperación contra 2019, la verdad me da mucho gusto que la gente está viajando otra vez, sigue confiando en nosotros y no hay otra forma que agradecerles que con un buen servicio”, indicó.En este sentido recordó que recientemente iniciaron la renovación de parte de su parque vehicular tipo Sprinter, ahí se invirtieron más de 19 millones de pesos en unidades nuevas para dar atención a municipios de Agua Dulce, Las Choapas y Nanchital.“15 nuevas unidades son tipo Sprinter y se estarán colocando en los mercados que ya conoce, Choapas, Agua Dulce, esos son bastante de estudiantes”, mencionó.Agregó que las 15 nuevas unidades circularán en dos marcas, Aeropuerto y Conecta, la única diferencia es que la primera tendrá pantalla para el entretenimiento de los pasajeros.Mencionó que durante la pandemia se tuvieron protocolos a seguir para evitar el contagio de Coronavirus, mismos que si bien se han flexibilizado no han dejado de aplicarse, de manera específica sostuvo que el cubrebocas sigue utilizándose, así como el gel antibacterial.