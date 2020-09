Demanda Diputado transparentar ingresos del puente Coatzacoalcos I

El puente de peaje Coatzacoalcos I puesto en operación en el año 1964, fue en momento un ícono de la modernidad y de progreso ante el boom industrial que se vislumbrada, pero ahora es un “barril sin fondo” al que se le han invertido miles de millones de pesos para su mantenimiento y pese a ello, está en riesgo de “colapsar”.



El diputado local Gonzalo Guízar Valladares, pidió al Gobierno del Estado que transparente el destino de los recursos que ingresan por concepto de peaje.



Señaló que por el puente de estructura alemana transitan diariamente más de 20 mil vehículos y por cada unidad motora se cobran 22 pesos que generan al día 440 mil pesos, lo que significa un ingreso anual de aproximadamente 130 millones de pesos anuales.



Recordó que durante la construcción del túnel sumergido de Coatzacoalcos el 70% de los ingresos del puente se destinaron para esa obra que tardó más de 11 años y el 30% restante para su mantenimiento.



Sin embargo, ahora que el túnel ya está funcionando los ingresos del peaje del puente Coatzacoalcos I, que representan cerca de 390 millones de pesos en los tres años del actual Gobierno estatal no se transparentan, y por ende no se sabe cuál es su destino.



Agregó que la carretera que comunica con el Puente está en pésimas condiciones y existe la negativa de no cancelar la caseta de peaje.



En ese sentido, recordó que el 27 de noviembre del 2018 presentó ante el Congreso del Estado un anteproyecto de punto de acuerdo para exhortar al Gobierno de Veracruz a retirar la caseta de Peaje denominada Puente Coatzacoalcos 1.



Ello en razón de que miles de usuarios que circulan todos los días, por motivos laborales principalmente, por la caseta que une las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán con los complejos petroquímicos de PEMEX, se ven afectados en su economía, por lo que el Ejecutivo debería establecer los mecanismos de apoyo a los vecinos de esa región del sur para que tengan acceso gratuito a la misma.



Y pese a que el anteproyecto fue aprobado, la respuesta de la actual administración fue en el sentido de no ser viable la propuesta por los ingresos que representa el peaje.



Dijo que seguirá insistiendo para que la caseta de peaje se retire y que se transparenten los ingresos que se obtienen.