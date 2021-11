Demandan a Fiscalía atender denuncias por fraude

Personas que aseguran fueron estafadas por la concesionaria de automóviles “Motorsale Veracruz” se manifestaron en las oficinas de la Fiscalía General de Veracruz, con sede en Boca del Río, para exigir se dé seguimiento a las denuncias interpuestas contra dicha empresa por fraude.Señalan que suman alrededor de 15 los quejosos que dieron entre 30 y 130 mil pesos para ser financiados y adquirir un vehículo pero a mes y medio, no han recibido el vehículo comprometido.“Hemos sido estafados por una empresa que le firmamos contrato, fuimos directamente a sus oficinas, en mi caso personal di 30 mil pesos para un crédito de un coche, el cual no ha sido entregado, no se reportan, ellos ya se deslindaron de nuestro procedimiento que porque se pasan de un cargo a otro, que lo lleva una financiera”, comentó Ana Karen Huesca, una de las afectadas.Ya hay denuncias individuales y ante la falta de respuesta, ahora promoverán una querella colectiva porque ya están desesperados.Afirman que ya acudieron ante la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor y tampoco les han dado ayuda.“Ya presentaron la denuncia pero no hay avance en la denuncia, queremos presentar la denuncia grupal, PROFECO tampoco se hace responsable, ya somos muchos los afectados. Que nos ayuden, no puede ser que siga operando y somos muchísimos los afectados”.La preocupación es mayor porque la supuesta concesionaria continúa operando y realizando contratos de financiamiento.“Es una situación que hemos sido bastantes los estafados, hay personas que dieron 130 mil pesos cada uno, los demás 20 mil, 30 mil, otros 50 mil y no tenemos respuesta y ellos siguen anunciándose en Facebook, siguen operando, están en la Torre del Mar, se llama Motorsales”.Aprovechó para alertar a la población sobre la forma de operar de esta concesionaria que al verificar no está dada de alta como tal.