Demandan a Fiscalía indagar desfalco a expolicías en región Poza Rica

Extrabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado de Veracruz, de Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla, exigieron a la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Guiadáns, esclarecer el desvío de millones de pesos del que fueron víctimas aproximadamente 400 exempleados.



Oscar Juárez Téllez, abogado de los afectados, expuso que los antes mencionados ya interpusieron las denuncias correspondientes, por los hechos de falsificación de firmas y despidos injustificados durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.



"Fueron despedidos el primero de julio de 2015. Estamos pidiendo y exigiendo a la Fiscalía que dé avance sobre una falsificación de firmas de unos cheques que fueron cobrados el 20 de julio de 2015, cuando ya no teníamos nada que ver con el Gobierno del Estado. Esperamos que esta vez si se nos haga justicia porque fuimos vulnerados y despedidos coaccionadamente".



Por su parte, señaló que hace poco, les fue notificado su presunta liquidación mediante unos cheques, mismos que estaban firmados pero sin que ellos estuvieran enterados.



"Las firmas eran falsas. Nosotros trabajábamos en la SSP, éramos policías, despidieron a 400 trabajadores. Tenemos las pruebas de todos los cheques y queremos que se haga una investigación precisa a quienes resulten responsables".



Acusó que los cheques fueron expedidos por el entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.



"Tenemos el número de cuenta, los cheques originales los tiene el banco. Nos los expidió la Unidad Administrativa de la SSP, dónde estaba Jose Luis Villa Sánchez. El Secretario era Arturo Bermúdez Zurita, me imagino que los que firmaron los cheques aún están, me imagino que están en otras áreas de esta administración".



Asimismo, mencionó que han emitido 6 veces documentación para tener audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez pero hasta el momento, no han tenido respuesta positiva, por lo que exhortan a las autoridades darle prontitud a la problemática.