Demandan a hospitales respetar el derecho de indígenas a tener parteras

Integrantes de la Red de Promotoras por los Derechos de las Mujeres Indígenas (REPRODMI) exigieron a través de una carta pública que se respete su cultura; su usos y costumbres; su lengua que debe ser el primer idioma y su derecho a parir donde decidan.En el documento, hicieron el llamado a todas las autoridades y sociedad en general para que se reconozca y se respete el trabajo de las parteras y las médicas tradicionales."El ingreso al hospital a acompañar a las madres es un derecho. La partería es autodeterminación de decidir dónde y cómo queremos ser atendidas, es un derecho a nuestra salud, a generar vínculos desde la gestación de nuestros hijos. Exigimos que este derecho no se vulnere en los hospitales, en donde suelen prohibir la entrada y las prácticas de nuestras parteras".Dijeron que es necesario respetar la madre tierra, que no se maltrate con pesticidas y productos químicos, así como que las aguas y ríos sean cuidados dejando de contaminarlos con cloacas, productos químicos y plásticos que acaban con especies."Si se daña el territorio, a nosotras nos dañan. Amamos el territorio porque amamos la vida. Así como una mujer da a luz, así la madre tierra nos da vida. Desde nuestrasensibilidad e identidad, resistimos y defendemos por amor el territorio, por ellonuestro primer territorio de cuidado, somos nosotras".Sobre su lengua Náhuatl, es un derecho a la libre expresión, a la igualdad e identidad, que les significa como personas, puesto que sus palabras e ideas, expresan lo que son y lo que sus ancestros les han enseñado"Comunicamos desde el respeto y la confianza sentimientos, emociones y el orgullo de hablar nuestra lengua y transmitirla a las próximas generaciones".Hicieron el exhorto para que nadie les pretendarobar sus saberes y sacar libros que luego no conocen."Queremos seguir siendo guardianas de nuestra cultura, es nuestro compromiso de vida. La medicina tradicional es un legado de nuestros antepasados que nos ha permitido cuidarnos y salvarnos de muchas enfermedades. Las plantas son sagradas y de ellas obtenemos nuestra medicina que es buena, con ella nos hemos curado".