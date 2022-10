Demandan a PEMEX contribuir con obras en comunidades de Castillo de Teayo

Aunque en el municipio se ubican más de 500 pozos activos de extracción de hidrocarburos, en lo que va de este año la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) no ha realizado ninguna obra de beneficio social, denunciaron agentes y subagentes municipales.Indicaron que ni siquiera los caminos que conducen hacia los pozos petroleros han sido rehabilitados, por lo que se encuentran en malas condiciones y, ante ello, las unidades ligeras y pesadas de PEMEX y demás compañías utilizan accesos y calles de las comunidades como vías alternas, provocando deterioro.Al respecto, el alcalde Esteban Ávila Hernández, indicó que durante los últimos días se ha observado mayor movimiento de unidades de PEMEX y compañías en las comunidades, sin embargo, al ayuntamiento no se ha informado sobre las actividades que se están llevando a cabo.Agregó que, aunque se han hecho solicitudes, en los primeros diez meses de la actual administración municipal, PEMEX no ha concedido ninguna obra de infraestructura para el municipio, salvo tres jornadas de salud que se han llevado a cabo en comunidades.Entre las peticiones que han solicitado a Pemex los agentes y subagentes municipales, así también de manera directa por el ayuntamiento, figuran la rehabilitación de una escuela en la localidad El Xúchitl, la donación de un camión para la recolección de basura, mantenimiento de vías rurales, entre otros.Los pozos petroleros se diseminan en alrededor de 12 comunidades, como La Guadalupe, Ignacio Zaragoza, Teayo, entre otras, en algunos lugares con mayor concentración, como Mequetla, donde se ubican 114 pozos.“Lo que se pide es que contribuya con obras para el desarrollo social”, recalcó el presidente municipal.